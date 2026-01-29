כיכר השבת
הפינגווין של פוטין: הניסיון הנואש להסתתר מהמל"ט האוקראיני - צפו

ניסיון יצירתי וביזארי של חייל רוסי להתחפש ל"פינגווין" כדי לחמוק מחיישנים תרמיים הסתיים בחיסולו המתועד על ידי מל"ט אוקראיני | האירוע המצולם חושף טפח מהמציאות האכזרית והמביכה לא פחות מהחזית הקפואה (חדשות בעולם)

הפינגווין הרוסי מחוסל (צילום: צבא אוקראינה)

על רקע השדות המושלגים של חזית המלחמה באוקראינה, הופיעה דמות משונה: חייל רוסי עטוף בגלימה תרמית לבנה, שצורתה הקנתה לו צללית של פינגווין קיסרי, צעד לבדו בניסיון להתחמק מעיניהם הפקוחות של המל"טים. אך הניסיון להפוך ל"בלתי נראה" הסתיים בטרגדיה עבורו, כשמל"ט אוקראיני זיהה את ה"פינגווין" והשמיד אותו במכת אש ישירה.

החייל הרוסי לבש גלימה מיוחדת חוסמת חום, שנועדה להטעות את החיישנים התרמיים של המל"טים האוקראיניים. למרות התחפושת הביזארית, שכללה ברדס שהסתיר את גופו אך הותיר את כפות רגליו חשופות בשלג, מל"ט ננעל על המטרה והתפוצץ עליה. הסרטון, שהופץ על ידי חטיבת ההגנה הטריטוריאלית ה-120 של אוקראינה, לווה בכיתוב הלעגני: "הפינגווינים כבולים".

התקרית הזו היא רק הצצה אחת למציאות הקשה בחזית. בזמן שחיילים רוסים מנסים פתרונות יצירתיים כדי לשרוד את המל"טים, נחשפות עדויות על ענישה אכזרית בתוך הצבא הרוסי. תיעודים מצמררים מראים חיילים המואשמים בעריקה או בסירוב פקודה כשהם קשורים לעצים בטמפרטורות קפואות או נאלצים לאכול שלג בהוראת מפקדיהם.

בעוד בשטח נמשכת הלחימה בשיטות יוצאות דופן, המערכה הרחבה יותר רותחת. למרות שיחות שנערכו לאחרונה באבו דאבי ברוח "בונה", רוסיה פתחה במתקפה כבדה של מעל 370 מל"טים ו-21 טילים, שכוונה לרשתות החימום והחשמל והותירה מיליונים בעלטה. במקביל, הנשיא זלנסקי הודיע כי תוכנית אמריקאית להבטחת ביטחון אוקראינה מוכנה ב-"100 אחוזים" לחתימה, מה שעשוי לשנות את פני המערכה בקרוב.

תוכן שאסור לפספס:

