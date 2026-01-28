​חמישה בני אדם נהרגו ולפחות שניים נוספים נפצעו בתקיפה רוסית על רכבת נוסעים אזרחית במחוז חרקוב שאירעה אתמול (שלישי) בשעות אחר הצהריים.

כוחות ההצלה איתרו שרידי גופות של חמישה קורבנות בזירת האירוע, סמוך לכפר יזיקובה, והודיעו כי זיהויים הסופי יתאפשר רק לאחר השלמת בדיקות גנטיות. אדם אחד נוסף מוגדר כעת כנעדר.

​נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגיב בחריפות לאירוע והגדיר אותו כמעשה טרור חסר הצדקה צבאית. "בכל מדינה, תקיפת כטב"ם על רכבת אזרחית תיחשב באותו אופן – אך ורק כטרור", מסר זלנסקי.

הוא הוסיף כי "לא יהיה כל ספק לגבי הסיווג, לא באירופה, לא באמריקה, לא בעולם הערבי, לא בסין ולא בשום מקום אחר. אין, ולא יכולה להיות, שום הצדקה צבאית להרג אזרחים בקרון רכבת".

לדבריו, תקיפות מסוג זה פוגעות במאמצים הדיפלומטיים הבינלאומיים המושקעים בניסיון להביא לסיום המלחמה.

​התקיפה בוצעה באמצעות שלושה כטב"מים מתאבדים מסוג גראן-2 ששוגרו על ידי הצבא הרוסי בסביבות השעה 16:30.

על פי ממצאי החקירה הראשונית, אחד הכלים פגע ישירות בקרון נוסעים שבו שהו 18 בני אדם וגרם לדליקה רחבת היקף. שני כטב"מים נוספים התפוצצו בקרבת המסילה. על הרכבת, שעשתה את דרכה בקו צ'ופ–ברבינקובה, שהו באותה עת 291 נוסעים בסך הכל.

​חברת הרכבות הלאומית של אוקראינה הכריזה על יום אבל וציינה כי דקת דומייה הוקדשה לזכר הנוסעים שנהרגו.

דגלי המדינה הורדו לחצי התורן בכל תחנות הרכבת ברחבי המדינה, ונקבע כי הרכבות המרכזיות יצאו מהתחנות ללא הליווי המוזיקלי המסורתי.

בהודעת החברה נמסר כי "דקת הדומייה היום היא לזכר חיילינו וגם לזכר הטרגדיה הנוראה של אתמול – הנוסעים שלנו שנהרגו בידי רוסיה. אנו ממשיכים לנוע עם זיכרון וכאב בלבנו".