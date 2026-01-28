כיכר השבת
בדרכם לצרפת

רומניה: מיניבוס התנגש במשאית בעוצמה - והתפרק; 7 נהרגו | תיעוד קשה לצפייה  

שבעה אוהדי קבוצת הכדורגל היוונית פאוק סלוניקי נהרגו בתאונת דרכים קשה ברומניה, בעת שהיו בדרכם למשחק חוץ של קבוצתם בצרפת | עשרת חברי הקבוצה נסעו במיניבוס שחור בכביש E70 לכיוון העיר ליון, שם צפוי להתקיים משחק במסגרת הליגה האירופית (חדשות) 

התאונה הקטלנית (צילום: מצלמת רכב)

שבעה אוהדי קבוצת הכדורגל היוונית פאוק סלוניקי נהרגו אתמול (שלישי) בתאונת דרכים קשה ברומניה, בעת שהיו בדרכם למשחק חוץ של קבוצתם בצרפת. עשרת חברי הקבוצה נסעו במיניבוס שחור בכביש E70 לכיוון העיר ליון, שם צפוי להתקיים מחר משחק במסגרת הליגה האירופית.

מחקירה ראשונית ומסרטון מצלמת רכב שפורסם ברשתות החברתיות, עולה כי נהג המיניבוס ניסה לבצע עקיפה תחת גשם כבד סמוך לכפר לוגוז'.

לאחר השלמת העקיפה לא הצליח הנהג לחזור למסלול הימני בשל כלי רכב אחרים שחסמו את דרכו. בעקבות כך סטה הרכב למסלול הנגדי והתנגש בעוצמה במשאית שהגיעה מולו. כתוצאה מההתנגשות הועף המיניבוס לצדו השני של הכביש, והתפרק לחלוטין.

שירותי הכבאות ברומניה מסרו כי בסביבות השעה 13:05 נקראו להתערב בתאונת דרכים בכביש E70, סמוך לכפר לוגוז'. לדבריהם, רכב עזרה ראשונה, רכב חילוץ, כבאית ורכבי הסעות כוח אדם נשלחו מיד למקום. כוחות ההצלה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותם של שבעה מנוסעי הרכב, כולם צעירים בגילאי 28 עד 30.

ראש עיריית סלוניקי, סטליוס אנגלודיס, הגיב לאירוע ומסר כי מחשבותיהם עם אוהדי פאוק שאיבדו את חייהם ב, בזמן שהיו בדרכם למשחק חוץ של קבוצתם האהובה. הוא הוסיף כי הוא שולח את תנחומיו הכנים למשפחות קורבנות התאונה הטרגית ומאחל החלמה מהירה לפצועים. הרשויות ברומניה פתחו בחקירה רשמית לבירור נסיבות התאונה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

