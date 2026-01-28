כיכר השבת
חושש מחנדלה?

המדבקה ששיגעה את הרשת: מדוע יותר ויותר מפורסמים מכסים את המצלמה?

מדבקה אדומה על הסמארטפון של נתניהו הספיקה להצית את הרשת| למה מפורסמים כמו ראש הממשלה ומארק צוקרברג מכסים את המצלמות שלהם? והאם חתיכת דבק אחת באמת יכולה לעצור תוכנות ריגול מתוחכמות וצילום זדוני? (חדשות בארץ)

מכסים א המצלמה - צוקרברג ונתניהו (צילום: רשתות חברתיות)

תמונה אחת של ראש הממשלה , שתועד משוחח בטלפון סלולרי כשעדשות המצלמה האחוריות שלו מכוסות בסרט דביק אדום, הציתה סערה עולמית ברשתות החברתיות. התמונה, שהפכה לוויראלית עוררה שאלות נוקבות: ממי ראש ממשלת ישראל חושש, ומה זה אומר עלינו, המשתמשים הפשוטים?

המראה של מנהיג עולמי עם "פתרון לואו-טק" למכשיר היי-טק אינו חדש, והוא הזכיר לרבים את התמונה המפורסמת של מייסד פייסבוק, מארק צוקרברג, שנצפה עם סרט דביק על מצלמת המחשב הנייד שלו ועל שקע המיקרופון. צוקרברג אינו היחיד ב"מועדון המכוסים"; דיווחים מצביעים על כך שגם ביל גייטס, נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה וראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי נוקטים בצעדים דומים כדי להגן על פרטיותם מפני עיניים בולשות.

מרק צוקנברג והמצלמה המכוסה (צילום: רשתות חברתיות)

הסיבה הרשמית, כפי שעלתה מבדיקות מול נהלי אבטחה, היא שנתניהו פועל לפי פרוטוקולי אבטחה ישראליים סטנדרטיים במתקנים מסווגים. מדבקות אלו נועדו למנוע צילום מקרי או זדוני בתוך אזורים רגישים, והן משאירות סימן גלוי אם מישהו ניסה להסירן.

מומחי סייבר מסבירים כי במציאות שבה תוכנות ריגול מתוחכמות (כמו "פגסוס") יכולות להשתלט על מכשירים מרחוק, כיסוי פיזי הוא הדרך היחידה להבטיח שגם אם ההאקר פרץ למכשיר - הוא יראה חושך מוחלט.

כיסוי המצלמה הוא אמצעי יעיל ביותר לחסימת ויזואלית, אך הוא אינו מונע מציתות דרך המיקרופון אלא אם גם הוא נחסם פיזית. מומחים מגדירים זאת כ"היגיינה דיגיטלית" בסיסית. עבור המשתמש הממוצע, הצעד הזה אולי נראה פרנואידי, אך כפי שכתבו גולשים ברשת: "אם ראש ממשלת ישראל חושש, אולי גם אנחנו צריכים להיות מודאגים".

כך או כך, בעולם שבו הפרטיות הופכת למצרך נדיר, חתיכת דבק קטנה נותרה אחד מקווי ההגנה האחרונים והאמינים ביותר שיש.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

