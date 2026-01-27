כיכר השבת
חשש מריגול

התמונה של נתניהו שמשגעת את הרשתות הערביות: "תמונה מוזרה"

תמונה של ראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת טלפון חשפה מדבקה על גבי עדשת הסמארטפון של ראש הממשלה | התמונה חרכה מיד את הרשתות החברתיות, בעיקר אלו הערביות, כאשר אלו ייחסו את המהלך לתקיפות האחרונות של הקבוצה האיראנית "חנדלה" (חדשות) 

נתניהו והטלפון (צילום: באדיבות כתב ערוץ 14 מוטי קסטל)

אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה החמיר באחרונה את נהלי אבטחת המידע, ובמסגרתם מחויבים כל הנכנסים למשרד בכיסוי מצלמת הטלפון הנייד במדבקה, כך לפי דיווח ב'וויינט'.

הנוהל חל על ראש הממשלה , שרי הממשלה והקבינט המגיעים לישיבות, וכן על יועציהם. המהלך נועד להוות חסם פיזי נגד תוכנות ריגול המאפשרות השתלטות מרחוק על המצלמה והמיקרופון ללא אינדיקציה למשתמש, ובכך למנוע דליפת מידע רגיש, צילום מסמכים או חשיפת מיקום.

תיעוד של ראש הממשלה משוחח במכשיר שבו המצלמה מכוסה הופץ היום בהרחבה בכלי תקשורת ובפרסומים בעולם הערבי ובאיראן, שם ייחסו את המעשה לחשש מפני יכולות הסייבר של האויב. בערוץ PRESS-TV האיראני, המזוהה עם המשטר, פורסם בעברית כי מצלמת הטלפון של נתניהו מכוסה לחלוטין ונטען כי "ברור שקבוצת ההתנגדות בסייבר 'חנדלה' עושה עבודה טובה". הדברים נאמרו על רקע טענות הקבוצה בתקופה האחרונה כי הצליחה לחדור למכשיריהם של בכירים ישראלים.

באיחוד האמירויות הגדירו באתר "ארם ניוז" את הצעד ככניסה לתקופת "פרנויה דיגיטלית", וציינו כי השימוש במדבקה אדומה על המכשיר של ראש הממשלה חושף את אמצעי האבטחה שהוטלו עליו כדי להגן עליו מפני ריגול. הכתב מוחמד נעים הוסיף כי המהלך הגיע בעקבות חדירה לטלפונים של דמויות פוליטיות וביטחוניות בישראל. בירדן ובלבנון עסקו כלי התקשורת בשאלת הצורך בכיסוי המצלמה ובסיכונים הכרוכים בדליפת מידע דרך מכשירים חכמים.

במצרים פורסמה תמונתו של נתניהו תחת הכותרת "תמונה מוזרה", תוך תהייה על הסיבה לכיסוי המצלמה האישית. הפרסומים במדינות השונות קשרו בין נהלי האבטחה לבין פעילותה של קבוצת ההאקרים "חנדלה", אשר טענה בשבועות האחרונים כי פרצה לטלפונים של נפתלי בנט, וכן לאלו של איילת שקד וצחי ברוורמן. השימוש באמצעי פיזי נגד איומי סייבר מתקדמים נחשב למענה יעיל נגד תקיפות המאפשרות איסוף מודיעין חזותי בחללים רגישים.

