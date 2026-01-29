שר החוץ הצרפתי נשא היום (חמישי) דברים בפני עיתונאים לפני תחילת כינוס מדינות האיחוד האירופי, בו צפויה להתקבל החלטה על הכרזת משמרות המהפכה כארגון טרור.

בפתח דבריו התייחס השר למצב הפנימי באיראן וציין את "הדיכוי הבלתי נסבל שמופעל על העם השלו של איראן". לדבריו, "האומץ המדהים של האיראנים ושל האיראניות לא יכול להישאר לשווא".

בהמשך דבריו פירט השר את הצעדים המעשיים שננקטים כעת ואמר כי "אנו נוקטים היום בסנקציות אירופיות נגד האחראים לדיכוי זה: חברי ממשלה, פרקליטות, משטרה, חיל משמרות המהפכה, וישויות האחראיות לצנזורה באינטרנט". הוא הסביר כי "יותר מ-20 אנשים וישויות אלה רואים את נכסיהם מוקפאים ומקבלים איסור כניסה לשטח האירופי".

השר הדגיש את עמדת מדינתו בנוגע למעמדו של הצבא האיראני וציין כי "וזו הסיבה לכך שצרפת הודיעה אתמול שהיא תתמוך ברישום חיל משמרות המהפכה ברשימת הארגונים הטרוריסטיים של האיחוד האירופי".

מזעזע: אב רוסי שיכור קשר את בנו בחבל ותלה אותו מקומה שביעית בני סולומון | 14:39

כמו כן, השר שלח "קריאה לשלטונות האיראניים לשחרר את האסירים שהושלכו לבתי הכלא, לשים קץ להוצאות להורג שממשיכות את הדיכוי האלים ביותר בהיסטוריה, להחזיר את הגישה לתקשורת ולאינטרנט, ולהחזיר לעם האיראני את היכולת לתקשר ולקבוע את עתידו במקומו".

לסיום התייחס שר החוץ להשלכות הרחבות של מדיניות איראן וציין כי "צרפת דנה גם בהסלמה האזורית ובאיומים שאיראן מציבה על הביטחון האזורי ועל הביטחון שלנו עצמנו". הוא הזכיר בדבריו כי "השגרירות שלנו הותקפה ואנו דורשים את שחרורם של הצרפתים הכלואים באיראן".