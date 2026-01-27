"בונזור'": קיר סטארמר בהופעה הקומית ( צילום: מתוך חשבון הטיקטוק של Keir Starmer )

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הפתיע את הקהל בלונדון כאשר עלה לבמה במהלך הקלטה חיה של פודקאסט פוליטי בתיאטרון Duchess והרכיב זוג "משקפי טייסים". "בונז'ור", אמר סטארמר בחיוך רחב, והביא לפרצי צחוק מהקהל.

הבדיחה התייחסה להופעתו הוויראלית של מקרון בפורום הכלכלי בדאבוס בשבוע שעבר, כאשר הנשיא הצרפתי הופיע עם זוג משקפי טייס זהים בתוך אולם סגור - מראה שעורר גל של תגובות ברשתות החברתיות ברחבי העולם. סטארמר, שידוע בהומור הפוליטי שלו, לא החמיץ את ההזדמנות להצטרף לשיחה העולמית. על הבמה, סטארמר הוסיף בהומור כי ישקול מעתה להרכיב משקפיים כאלה גם בפסגות בינלאומיות. "אבל אצטרך לקבל בחזרה את המשקפיים הרגילים שלי", אמר, "אחרת לא אוכל לראות היטב בפרלמנט". הקהל קיבל את הבדיחה בצחוק ובמחיאות כפיים.

נשיא צרפת עם מותג המשקפיים ( צילום: מסך )

הופעתו של מקרון בדאבוס עם משקפי הטייסים עוררה בשעתה תהייה רבה. לשכת הנשיא הצרפתי הבהירה מאוחר יותר כי מקרון נאלץ להרכיב את המשקפיים מסיבה רפואית - כלי דם שהתפוצץ בעינו. עם זאת, המראה ה"קרבי" של מקרון הפך לנושא לדיון ציבורי נרחב, במיוחד ברקע נאומו החריף בדאבוס נגד מדיניות ארה"ב.

המשקפיים שמקרון הרכיב הם מדגם Pacific S 01 של מותג היוקרה הצרפתי Henry Jullien, הנמכרים ב-659 אירו. הופעתו של הנשיא הצרפתי גרמה לזינוק אדיר בחיפושים בגוגל ואף לקריסת אתר החברה עקב עומס הגולשים.