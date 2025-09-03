מפגינים הדורשים עסקת חטופים וסיום המלחמה פתחו הבוקר (רביעי) במחאה שתימשך שלושה ימים בעיר ירושלים.

מפגינים הבעירו פחים וצמיגים בסמוך לבית ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כך גם צמיגים בגבעת רם בעיר.

ענת אנגרסט, אימו של החטוף מתן אנגרסט, כתבה בחשבון הטוויטר שלה: "מתן נסיך שלי, ‏אמא אוהבת אותך. ‏אני בדרך לירושלים, לביתו של רה"מ, ‏לזעוק את קולך שלא נשמע, ‏וכמה אני מתגעגעת לקול שלך.

‏"אתה חוזר אליי ילד, תחזיק בתקווה, ‏אתה חוזר לקרקע בטוחה על אדמת ישראל, ‏צבא העם נלחם עליך יחד איתי, לא מוותר - ‏וזה כל כך מרגש".

ענת עושה את דרכה לירושלים בשיירת רכבים שעולה לבירה ובמשטרה נערכים לחסימות בכביש 1.

המפגינים צפויים לצעוד בשעה 13:30 לכיוון רחוב עזה בירושלים, שם נמצא ביתו של ראש הממשלה, לאחר הצעדה - המשפחות יקימו במקום מאהל המחאה.

במשטרה עדכנו הבוקר כי התקבל דיווח על מספר פחים וצמיגים בוערים בשכונות רחביה וגבעת רם בירושלים.

כתוצאה מכך, נפגעו מספר כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניניים סמוכים. למרבה המזל אין נפגעים.

למקום הוזעקו כוחות משטרה מתחנת מוריה במחוז ירושלים לצד גורמי החירום וההצלה, והחלו בפעולות לכיבוי האש.

"בשעה זו", נמסר מהמשטרה: "השוטרים פועלים במוקדים השונים יחד עם גורמי החירום וההצלה והפחים והצמיגים הבוערים כובו ובכך נמנעה פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך והתושבים במקום. חקירת המקרים נמשכת".

במקביל, מספר מפגינים עלו על גג הספרייה הלאומית, שם הם מתבצרים ודורשים שישראל תחתום על עסקה ותסיים את המלחמה.

במשטרה ציינו: "בשעה האחרונה, קומץ ממשתתפי המחאה בגבעת רם בירושלים הפרו את הסדר הציבורי תוך שעלו על גג מבנה, סיכנו את עצמם ולא נענו להנחיות השוטרים במקום, יצרו פרובוקציות ותלו שלטים, ואף הדליקו רימון עשן.

"כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום מאפשרים את קיום המחאה על הרחבה סמוך למבנה, תוך שקצין משטרה כרז לקומץ משתתפי המחאה שעלה על הגג לרדת ולפנותו".

מהמשטרה נמסר: "הבערת אש במרחב הציבורי בניגוד לחוק מהווה מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות שעלול להוביל לפגיעה בחיי אדם או רכוש, מסכן את משתמשי הדרך, וגורם למטרד משמעותי

"משטרת ישראל תאפשר לכל אדם לממש את חופש הביטוי במסגרת מחאה חוקית. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר פגיעה בסדר הציבורי, לרבות הבערת פחים, מעשי ונדליזם, חסימות צירים או כל הפרת חוק אחרת שעלולה לסכן את שלום הציבור או לפגוע בשגרת החיים של משתמשי הדרך והתושבים".