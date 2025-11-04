כיכר השבת
המטרות והשיטות

נחשף: כך פועלת איראן בלב צרפת לזרוע כאוס ואנרכיה ולהשפיע על השיח

שגרירות הרפובליקה האסלאמית בפריז מגייסת עיתונאים, אקדמאים וסטודנטים כדי שיהפכו לכלי תעמולה עבור ממשלת איראן במטרה להשפיע על החברה הצרפתית | אלירזה חלילי, סגן ראש שגרירות הרפובליקה האסלאמית בפריז, אחראי על ארגון רשת השפעה זו (בעולם)

משמרות המהפכה באיראן (צילום: שאטרסטוק)

דו"ח מיוחד שפורסם בימים האחרונים בצרפת, חושף כי שגרירות הרפובליקה האסלאמית בפריז מגייסת עיתונאים, אקדמאים וסטודנטים כדי שיהפכו לכלי תעמולה עבור ממשלת במטרה להשפיע על החברה הצרפתית.

הדו"ח שחובר על ידי מכון המחקר הצרפתי 'France2050' והוגש לפרלמנט הצרפתי ולמשרד הפנים, מתאר את שגרירות איראן בפריז כ"זרוע המודיעין של הרפובליקה האסלאמית" וקובע כי פעילותה מכוונה על ידי כוח קודס של משמרות המהפכה.

הדו"ח שצוטט ברשת האופוזיציונית 'איראן אינטרנשיונל' קובע כי הרפובליקה האסלאמית שואפת לשתי מטרות עיקריות: ראשית, להפעיל לחץ על צרפת בנושא הגרעין ולאלץ את פריז להפעיל לחץ על ישראל, ושנית, ליצור "כאוס ללא מלחמה" בדמוקרטיות המערביות במסגרת אסטרטגיית "הג'יהאד העולמי".

על פי הדו"ח, אלירזה חלילי, סגן ראש שגרירות הרפובליקה האסלאמית בפריז, אחראי על ארגון רשת השפעה זו. סוכני המודיעין של הרפובליקה האסלאמית עוקבים אחר תוכניות תקשורת ופגישות אוניברסיטאיות כדי לזהות אנשים "פוטנציאלים" וליצור איתם קשר באמצעות כנסים או אירועים תרבותיים.

