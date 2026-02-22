בשכונת הבוכרים: ילדה בת 5 איבדה את ההכרה ופונתה במצב אנוש

כוחות הצלה גדולים הוזעקו הלילה (בין שבת לראשון) לבית משפחה חרדית בשכונת הבוכרים בירושלים בעקבות דיווח על ילדה מחוסרת הכרה.

הכוחות ביצעו בילדה פעולות החייאה מתקדמות ולאחר טיפול ראשוני בשטח היא פונתה לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש.

לבקשת המשפחה, הציבור נקרא להתפלל עבור הילדה אילה בת אסתר לרפואה שלימה

פראמדיק 'צוות הצלה' נפתלי סופר והחובש שמואל אריאלי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו ילדה בת 5, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתה איבדה את הכרתה באופן פתאומי.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן שוקים חשמליים מהמוניטור שברשותנו. והיא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה לחדר הלם בבית החולים הדסה עין כרם בעיר".