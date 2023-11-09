ארגון איחוד הצלה השיק אמש (ג׳) במתחם התחנה בתל אביב את ה״קורקילנסים״ – יחידה ייעודית המבוססת על קורקינטים חשמליים כחלק ממערך כלי החירום של הארגון | מדובר ביוזמה ראשונה מסוגה בישראל, שתיכנס לפעילות מבצעית בעיר תל אביב-יפו במטרה לתת מענה מהיר ויעיל לאירועי חירום רפואיים בלב אזורים עירוניים צפופים
בכתבה זו נציג בפניכם את הדרכים להתמודד בביתכם עם מצב קיצוני של מלחמה כוללת שתשבית את המדינה | יודגש כי אין מדובר בהנחיות פיקוד העורף וכי אין צפי לכך שתצטרכו לעשות שימוש בכתבה הזו בזמן הקרוב | כך תוכלו להגן על המשפחה שלכם בעת מלחמה (מגזין מלחמה)
במהלך ההכשרה ירכשו המטפלות ידע מעשי בהגשת סיוע רפואי ראשוני לילדים בגיל הרך ויתרגלו טיפול במצבים שייחודיים לסדר היום במעון • יו"ר "איחוד הצלה" זאב קשש: "במקרה חירום, יוכל צוות הגן להגיש לילדים את הטיפול המיידי הדרוש עד להגעת אנשי רפואה מקצועיים" • מנכ"ל רשת "נאות מרגלית" הרב ליאור גבאי: "אנו רואים בשיתוף הפעולה עם 'איחוד הצלה' המשך למאמצנו להפוך את גני הילדים לסביבה בטוחה ומוגנת"
לראשונה במתחם ציון הרשב"י במירון, הותקן ארון ובו ציוד לעזרה ראשונה, חלילה למקרי חירום. בטקס מיוחד, נחנך אתמול הארון החדש במתחם הציון המכיל ציוד החייאה מתקדם, בלון חמצן ועוד, זאת במקביל לחלוקת תעודות לעובדי האתר שהוסמכו על-ידי מד"א להגיש עזרה ראשונה במקרים של החייאה