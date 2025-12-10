ארגון איחוד הצלה השיק אמש (ג׳) במתחם התחנה בתל אביב את ה״קורקילנסים״ – יחידה ייעודית המבוססת על קורקינטים חשמליים כחלק ממערך כלי החירום של הארגון. מדובר ביוזמה ראשונה מסוגה בישראל, שתיכנס לפעילות מבצעית בעיר תל אביב-יפו במטרה לתת מענה מהיר ויעיל לאירועי חירום רפואיים בלב אזורים עירוניים צפופים.

הטמעת הקורקינטים החשמליים צפויה לשפר באופן משמעותי את זמני ההגעה של חובשי איחוד הצלה לקריאות חירום, תוך התמודדות עם אתגרי עומסי התנועה והפקקים במרכזי הערים. היעד המבצעי שנקבע ליחידה הוא הגעה לזירת האירוע בתוך כ־90 שניות ואף פחות מרגע קבלת הקריאה.

בשלב הראשון, תחל היחידה לפעול עם עשרה קורקינטים חשמליים חדישים בתרומת חברת פלאש מוטורס, אשר עברו התאמה מקיפה לצרכים הרפואיים ולסטנדרטים בטיחותיים מחמירים. הכלים כוללים ארגז ייעודי לנשיאת ציוד רפואי מציל חיים, ומופעלים על ידי חובשי איחוד הצלה שעברו הכשרה ייעודית לנהיגה מבצעית. בארגון מדגישים כי הצלחת הפיילוט בתל אביב צפויה להוביל להרחבת המיזם לערים מרכזיות וצפופות נוספות ברחבי הארץ.

פרופסור אהוד דודסון, מנכ"ל איחוד הצלה ציין בחנוכת היחידה החדשה: "בסביבה עירונית צפופה, כל שנייה היא קריטית וחשובה בהצלת חיי אדם. הקורקינט החשמלי החדשני הוא כלי תפעולי זריז ויעיל, המאפשר לצוותי הרפואה שלנו לעקוף עומסים ולהגיע לאלו הזקוקים להם במהירות שיא. פתרון זה משקף את המחויבות המתמשכת של איחוד הצלה לאמץ טכנולוגיות ומתודות חדשניות בכדי להבטיח מענה רפואי מהיר ככל הניתן."