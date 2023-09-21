ראשי ארגון איחוד הצלה הגיעו לביקור מיוחד אשר שולב במעמד לחיים לרגל שמחת נישואי בתו של סמנכ"ל הארגון וראש חטיבת מתנדבים ותפעול ר' לייזר היימן הי"ו במעמד המיוחד השתתפו נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר ובכירי הנהלת הארגון (חרדים)
איחוד הצלה קיים במלון ציפורי, ארוע השקת רכב ואופני חירום לסניף טבריה וסובב כנרת. בארוע הביעו הוקרה למתנדבי הסניף. • בחלק המרגש של הערב הושקו חמישה דפיברילטורים (מפעמים) מצילי חיים, במעמד שר הבריאות ראש העיר ובני משפחות הנופלים מהעיר טבריה (חדשות, בריאות).
לאחר שלושה חודשי מלחמה ומסירות נפש התכנסו עשרות רכזי הלכה של ארגון איחוד הצלה מכל רחבי הארץ בהשתתפות הרב הראשי, רב הכותל, השר לשירותי דת, רב המשטרה הנהלת הארגון ואישי ציבור • מערכות מתקדמות ופיתוחים מיוחדים לפעילות מבצעית על פי ההלכה (חרדים).
באירוע הוקרה מיוחד למתנדבי כוחות הביטחון וההצלה שקיימה היום (ב׳) הוועדה לביטחון פנים של הכנסת בראשות יו״ר הוועדה חבר הכנסת צביקה פוגל, קיבל ארגון המתנדבים הלאומי - איחוד הצלה תעודות הוקרה על פעילות אגפיו השונים בהצלת חיי אדם (בארץ)
אלי פולק מנכ"ל איחוד הצלה: "לבקשתם של מארגני ההילולא - צוותי הרפואה של איחוד הצלה הגיעו גם השנה במשלחת רפואית מיוחדת לאבטח את שלומם של הרבבות. הפרמדיקים, והחובשים מישראל ארה"ב ואוקראינה, פעלו במשמרות סביב השעון למתן מענה רפואי מהיר ומיידי".
על רקע גל הטרור המתמשך ופוגע בריכוזים החרדים – באיחוד הצלה בני ברק פועלים לאישור עוד כ-40 ממתנדבי הסניף לקבלת רשיון נשק שיהוו תוספת לעשרים וחמש מחזיקי הנשק הקיימים בבני ברק מתוקף תפקידם באיחוד הצלה – שיינשאו עמם את הנשק בימי החול ולפי הנחיית רב הסניף הגאון רבי סיני הלברשטאם גם בשבתות ובחגים (חירום)