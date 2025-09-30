בתום אירוע מרגש ומיוחד בהשתתפות מאות מכובדים אישי ציבור ומתנדבים, נחנכה רשמית היחידה החרדית החדשה בארגון איחוד הצלה, שתיקרא: "כח הצלה", מתוך מטרה לאגד את כלל המתנדבים החרדיים בארגון ולהעניק להם מעטפת קהילתית והלכתית המותאמת לאופי ולאורחות חייהם של חובשים ומתנדבים חרדיים.

היחידה החדשה תתמקד, כך לדברי הנהלת איחוד הצלה, ביצירת ימי עיון מותאמים, ערבי גיבוש, הדרכות ייעודיות, קורסים ייחודיים ושימת דגש על נושאי ההתנדבות ועולם הרפואה על פי ההלכה.

במעמד שהתקיים באולם רחב ידיים במרכז הארץ, נשאו דברים ראשי והנהלת איחוד הצלה, נשיא הארגון אלי ביר אמר למתנדבים כי הוא מתרגש להיות במעמד הזה, "את איחוד הצלה הקימו המתנדבים החרדיים, בערים החרדיות, עם השנים הארגון התרחב והחל לפעול בכלל הקהלים בישראל, וכעת הגיע העת לאגד את המתנדבים החרדיים ולתת להם את המעטפת הנדרשת בעבורם, כפי שכלל המתנדבים בארגון מקבלים את כל צרכיהם המקצועיים והאישיים".

מנכ"ל איחוד הצלה אהוד דוידסון בירך את המתנדבים ואמר כי הם דוגמא ומופת להתנדבות ולעולם החסד, "אנו כהנהלה נעשה כל מה שניתן כדי לתת לכל אחד את מה שהוא זקוק לו כדי שיתנדב בצורה הנכונה והמתאימה ביותר בעבורו".

המשנה למנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק אמר כי כל מתנדב חרדי בארגון שיהיה חבר ב"כח הצלה" יקבל מעטפת מלאה לכל מה שהוא זקוק לו, החל מאפוד הצלה ייחודי לאנשי 'כח הצלה' בארגון, וכלה בכלל הפעילויות שיבוצעו בהתאם לנהלי היחידה החרדית החדשה. "נשים דגש על ההלכה ברפואה, כל חובש בכח הצלה ישתתף בלימודי ושיעורי הלכה רלוונטיים כדי שיידע וישלוט בכל הפרטים כיצד נכון ואיך עליו לפעול בכל נושאי פיקוח נפש בשבת, ולפי ההלכה בכל התחומים".

בראשית ובפתיחת האירוע הובאו למשתתפים דבריהם של מרנן ורבנן גדולי התורה מכל העדות והחוגים אשר בירכו על הקמת היחידה החדשה "כח הצלה", והובאו הציטוטים ממרנן ורבנן על כך שמדובר ב"קידוש השם והוספה של קדושה בעולם".

כמו כן, בכניסה לאולם הוצבה תערוכת תמונות נדירה ובה הוצגו מאות תמונות ממרנן ורבנן גדולי ישראל בעבר ובהווה המלווים את איחוד הצלה מיום הקמתו.

בדברי ההנהלה הוזכר דבר הקמתו של איחוד הצלה במעונו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לפני כעשרים שנה, ועל תמיכתם של גדולי הדור מכל העדות והחוגים בעצם ההקמה ובליווי הארגון עד עצם היום הזה.

באירוע שהתקיים סביב שולחנות ערוכים, שמעו המתנדבים מכל רחבי הארץ דברי חיזוק והתעוררות לקראת יום הכיפורים הבעל"ט וכן זכו לשיר יחד שירי רגש והתעוררות עם אמני הרגש והניגון המוכרים בציבור החרדי.

באירוע השתתפו רבנים ונציגי ציבור רבים ובהם חברי כנסת מהסיעות החרדיות אשר אמרו כי מלווים את איחוד הצלה מאז יום הקמתו, "מתנדבי איחוד הצלה מקדשים שם שמים בהליכותיהם, אנו שומעים מכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית ובדיונים הציבוריים הרבים המתקיימים, על פועלם ומסירותם של המתנדבים".

סמנכ"ל איחוד הצלה לייזר היימן אמר בתום האירוע כי אין מתאים מכך שאת מעמד הקמת ''כח הצלה'' בתוך הבית הגדול של איחוד הצלה, מקיימים דווקא בעשרת ימי תשובה כחיזוק והתעוררות והוספה של קודש על קודש, בעיסוקם הקדוש של המתנדבים בהצלת חיים יום יום, מתוך קדושה ובדרך ההלכה, ובירך את המתנדבים הרבים שהצטרפו ליחידה. ראש יחידת כח הצלה הרב שמשי גרוסברגר אמר בדבריו כי "צוות הנהלת היחידה יעמוד לימינכם בכל מה שהיחידה תהיה זקוקה לו כדי ש"כח הצלה" תתפתח ותתרומם ותשמש חממה ביתית וקהילתית לאלפי המתנדבים החרדיים הפעילים באיחוד הצלה".