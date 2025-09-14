כיכר השבת
ראשי ארגון איחוד הצלה בביקור מרגש במעונו של האדמו"ר מויזניץ

ראשי ארגון איחוד הצלה הגיעו לביקור מיוחד אשר שולב במעמד לחיים לרגל שמחת נישואי בתו של סמנכ"ל הארגון וראש חטיבת מתנדבים ותפעול ר' לייזר היימן הי"ו במעמד המיוחד השתתפו נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר ובכירי הנהלת הארגון (חרדים)

ראשי ארגון איחוד הצלה בביקור מרגש במעונו של האדמו"ר מויזניץ (צילום: צ. לינדבוים)

במהלך המעמד בירך האדמו"ר את ראשי איחוד הצלה על פעילותם הברוכה להצלת חיים, ושיבח את אלי ביר על הנהגתו, ניהולו המסור, ועל אימפריית החסד שהביא לעם ישראל.

ראשי יחידת 'כח הצלה' של איחוד הצלה הציגו בפני האדמו"ר את היוזמה להקמת היחידה החדשה, שמאחדת את כל המתנדבים החרדים תוך שמירה על ערכי התורה, ההשקפה החרדית, קדושת השבת והצניעות - לצד הכשרה רפואית מקצועית.

האדמו"ר שיבח את ייחודיות היוזמה ועמד על חשיבותו של מיזם 'כח הצלה', שנותנת מעטפת רוחנית למתנדבים החרדים תוך שמירה מלאה על ערכי היהדות, ומעניק להם מקצועיות רפואית מבלי להתפשר על עקרונות התורה וההשקפה.

לאחר מכן, קם האדמו"ר לריקוד של שמחה עם החתן והמחותנים, ואף קרא לנשיא איחוד הצלה אלי ביר להצטרף.

בסיום האירוע יצאו נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי בירו מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ, הרב יוסף יצחק רוטנברג, לסיור באתר הבנייה של המרכז העולמי ויז'ניץ, ההולך ונבנה בימים אלו.

ראשי ארגון איחוד הצלה בביקור מרגש במעונו של האדמו"ר הקוה"ט מויזניץ (צילום: צ. לינדבוים)
