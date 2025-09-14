ראשי ארגון איחוד הצלה בביקור מרגש במעונו של האדמו"ר מויזניץ

במהלך המעמד בירך האדמו"ר את ראשי איחוד הצלה על פעילותם הברוכה להצלת חיים, ושיבח את אלי ביר על הנהגתו, ניהולו המסור, ועל אימפריית החסד שהביא לעם ישראל.

ראשי יחידת 'כח הצלה' של איחוד הצלה הציגו בפני האדמו"ר את היוזמה להקמת היחידה החדשה, שמאחדת את כל המתנדבים החרדים תוך שמירה על ערכי התורה, ההשקפה החרדית, קדושת השבת והצניעות - לצד הכשרה רפואית מקצועית.

האדמו"ר שיבח את ייחודיות היוזמה ועמד על חשיבותו של מיזם 'כח הצלה', שנותנת מעטפת רוחנית למתנדבים החרדים תוך שמירה מלאה על ערכי היהדות, ומעניק להם מקצועיות רפואית מבלי להתפשר על עקרונות התורה וההשקפה.

לאחר מכן, קם האדמו"ר לריקוד של שמחה עם החתן והמחותנים, ואף קרא לנשיא איחוד הצלה אלי ביר להצטרף.

בסיום האירוע יצאו נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי בירו מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ, הרב יוסף יצחק רוטנברג, לסיור באתר הבנייה של המרכז העולמי ויז'ניץ, ההולך ונבנה בימים אלו.