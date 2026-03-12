כיכר השבת
נתפס על חם: הנהג הצעיר תועד כשהוא הופך חצר בית ספר לזירת מירוצים

צעיר בן 19 מכפר מנדא נעצר לאחר שתועד מבצע 'דריפטים' ברכב מסוג BMW בחצר בית ספר | בבדיקה שערכו השוטרים במקום התברר כי הצעיר מצוי תחת פסילת נהיגה שהוטלה עליו על ידי בית משפט | הוא נעצר לחקירה ורכבו נתפס (בארץ)

הנהג בשעת מעשה (צילום: דוברות המשטרה)

צעיר בן 19 מכפר מנדא שבצפון נעצר לאחר שתועד מבצע 'דריפטים' מסוכנים ברכב מסוג BMW בחצר בית ספר, בזמן שהוא נמצא תחת פסילת נהיגה של בית משפט.

האירוע התרחש זמן קצר לאחר חצות, כאשר במהלך פעילות שגרתית של השוטרים באזור נשמעו קולות חריקת צמיגים סמוך למקום. השוטרים הוזנקו לעבר מקור הרעש וזיהו רכב BMW שנוהג בצורה פרועה ומסוכנת בתוך חצר בית הספר, כאשר במקום נכח גם אדם שתיעד את המתרחש.

בבדיקה שערכו השוטרים במקום התברר כי הנהג, סטודנט להנדסת רכב ותושב המקום, מצוי תחת פסילת נהיגה שהוטלה עליו על ידי בית משפט. הוא נעצר לחקירה בתחנת המשטרה ורכבו נתפס. במשטרה ציינו כי נגד החשוד צפוי להיפתח הליך משפטי.

במשטרה הדגישו כי שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות בריונות בכביש המסכנות חיי אדם, במטרה למצות את הדין עם פורעי החוק ולשמור על ביטחון הציבור וכלל משתמשי הדרך.

