הרצ"פניקים יצאו להפגין בכביש גהה, מינויים חדשים לוועדת הרבנים של דגל התורה בירושלים, ראש הישיבה התמוטט בארה"ב ונפטר, עימותים אלימים בירושלים בין פעילי אחים לנשק לתושבים חרדים וסערת האברך שהוכנס לניידת משטרה בליל שבת על לא עוול בכפו (מעייריב)
חזקי, אברך צעיר ממודיעין עילית, מגולל היום בפני 'כיכר השבת', סיפור הזוי עם המון אטימות וחוסר התחשבות | לדבריו, המשטרה אילצה אותו יחד עם רעייתו ובנם הקטן, להישאר במחסום עופר, בשל טעות אנוש, וגרמה לו לחלל שבת בכוח, למרות התחנונים שלו ושל אשתו שנכנסה לטראומה מהמקרה | המשטרה בחרה שלא להתנצל בתגובתה ואף האשימה את האברך (חרדים)
תאונה קטלנית ביום שישי הביאה למותה של כלה צעירה, שרק בשבוע שעבר התארסה, ולפציעתו של חתנה המיועד, בעת שנסעו בטרמפ בכביש 443. מחקירת המשטרה עולה כי הנהג נסע בנתיב סגור, בו נאסר המעבר למכוניות. מסיבה שאינה ברורה האיץ ונתקע במחסומי הברזל. כל הפרטים (בארץ)