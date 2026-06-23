סערה פוליטית וציבורית מתפתחת סביב פרויקט השיפוץ היוקרתי של בריכת ההשתקפות הממוקמת למרגלות אנדרטת לינקולן בבירה, לאחר שחומרי האיטום החדשים החלו להתקלף ומימי הבריכה נצבעו בירוק זוהר בעקבות פריחת אצות חריגה.

בעוד הממשל האמריקני מנסה להשתלט על התקלה ההנדסית באתר ההיסטורי, רשויות האכיפה הפדרליות פתחו בחקירה פלילית וביצעו מעצרים ראשונים של אזרחים באזור המול בוושינגטון.

הנשיא דונלד טראמפ דוחה בתוקף את הטענות לכשלים בביצוע העבודות ומאשים קבוצות חבלנים בהשחתה מכוונת של המקום. בהודעה שפרסם היום (שלישי) הנשיא הוא מסר כי "שישה אנשים נעצרו, ושבעה אנשים קיבלו זימונים, על הנזק שהם עשו לבריכת ההשתקפות היפה כעת של המדינה שלנו". לדבריו, בבדיקה שנערכה במקום נתגלו פגיעות עמוקות ויסודיות ביריעות המגן שנפרשו על קרקעית הבריכה.

טראמפ פירט בהצהרתו את אופי הפגיעה בציפוי המכונה "כחול הדגל האמריקני" וציין כי "החתך באורך 350 רגל, שנעשה על ידי סכין חדה מאוד או סכיני גילוח, הוא למעשה חתכים רבים על פני אורך ארוך מאוד של 350 רגל". הנשיא הוסיף והדגיש בהודעתו כי המעשה לא יכול היה להתרחש במקרה, שכן "זה נעשה בכוונה ובאופן פלילי, ומישהו היה צריך לעבוד קשה מאוד, ככל הנראה בחשכת הלילה, כדי ליצור מצב כזה".

הגולשים הזכירו לנשיא הצהרה שלו מלפני חודשים ספורים, בה אמר למצלמות כי "אפילו אם מישהו יבוא עם סכין חדה הוא לא יוכל לחתוך את זה".

מנגד, רשתות החדשות ובהן סוכנות הידיעות אי-פי ורשת סי-בי-אס מציגות תמונה שונה לחלוטין ומעלות תהיות קשות לגבי גרסת הבית הלבן. על פי דיווחי המומחים והמבקרים, מי שגרם לנזקים הכבדים לחומרי האיטום והביא לקריעתם היא דווקא השיירה הנשיאותית המאובטחת של טראמפ עצמו. במהלך עבודות השיפוץ, נסעו כלי הרכב המשוריינים והכבדים של הנשיא ישירות על קרקעית הבריכה היבשה כדי לאפשר לו לבחון את המשטח, ומשקלם העצום הוא שסדק וקרע את הבד הרך.