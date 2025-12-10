מועצת התכנון העליונה אישרה הבוקר את בנייתם של 764 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון.

764 הדירות החדשות יחולקו כך: 478 יחידות דיור בחשמונאים, 230 יח"ד בביתר עילית ו-56 יח"ד בגבעת זאב.

בלשכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומרים כי מתחילת הקדנציה אושרו להפקדה ותוקף 51,370 יחידות דיור.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', אמר לאחר האישור: "ממשיכים במהפכה. אישור 764 יחידות דיור נוספות היום במועצת התכנון העליונה הוא חלק ממהלך אסטרטגי ברור של חיזוק ההתיישבות והבטחת רצף חיים, ביטחון וצמיחה.

"אנחנו מתכננים ומאשרים לא בסיסמאות אלא בעבודה סדורה, עקבית ואחראית. מתחילת הקדנציה קידמנו אישור של למעלה מ-51 אלף יחידות דיור – ציונות במעשים, חיבור בין ביטחון, התיישבות ופיתוח, ודאגה אמיתית לעתידה של מדינת ישראל".

ח"כ מאיר פרוש מ'שלומי אמונים' פרסם הודעה בה הוא מבר את השר סמוטריץ' על האישור ואמר: "מברך את שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' על אישור מאות יחידות דיור ביו"ש, כולל 230 יח"ד בעיר ביתר עילית. בהובלת ראש העיר מאיר רובינשטיין העיר ממשיכה לפרוח ולהתפתח. הרחבת העיר היא בשורה לזוגות הצעירים ולמשפחות בעיר".