נתיבי איילון, הבוקר ( צילום: Yossi Aloni/FLASH90 )

הסופה "ביירון", ממנה הזהירו אותנו כל-כל הרבה, כבר כאן ובעוצמה: הסופה ממטירה כמויות גשמים גדולות ברחבי הארץ, ולקראת הצהריים הגשם אף צפוי להתחזק, אבל השיא צפוי מחר, יום חמישי. בקו מוצבי החרמון העליון החל לרדת שלג.

לפי השירות המטאורולוגי, מאתמול ועד שעות הבוקר ירדו כ-60-70 מ"מ באזור זכרון יעקב, חיפה והכרמל. בתחנת עתלית נרשמו 101 מ"מ של גשם. בזכרון יעקב ירדו 77 מ"מ עד כה. בעין כרמל ירדו 68 מ"מ ובחיפה 60 מ"מ. במהלך הלילה הדרימו הגשמים גם למרכז בארץ והתמקדו בגוש דן. בתל אביב ירדו עד כה כ-67 מ"מ ובאשדוד כ-15 מ"מ. היום ימשיכו לרדת גשמים ובשעות הצהרים ובעיקר מחר (חמישי) הם יתחזקו וירדו בעוצמות חזקות עם צפי להצפות. השירות המטאורולוגי פרסם התראה "אזהרה צהובה" על שיטפונות בזק במדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה היום עד השעה 21:00, ו"אזהרה כתומה" על כמות משקעים משמעותית בכרמל, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה עד השעה 22:00 כאשר כמות הגשם הצפויה היא 50 עד 75 מ"מ.

פגיעת ברק בדרום תל אביב ( צילום: לפי סעיף 27א )

בצה"ל ערכו הערכת מצב מזג האוויר, והחליטו כי בחלק מהבסיסים המרוחקים בדרום החיילים המתוכננים לחזור הביתה בסוף השבוע, ישוחררו כבר היום על מנת להבטיח את חזרתם הבטוחה הביתה.

בנוסף, ⁠יחולקו חליפות סערה לחיילים ביחידות השונות, בדגש על הכוחות השוהים בפעילות מבצעית ברצועת עזה ובגזרה הצפונית. ⁠הכוחות בשטח הצטיידו בלבוש חורף לצד בחינת הצטיידות באמצעים טקטים לזיהוי אויב בתנאי ערפל וגשם.

בצה"ל מבטיחים כי יפעלו כדי להבטיח רציפות תפקודית של ניווטים למול סכנת ההצפות, שקיעות בבוץ, השלג והקור הקיצוני.

כוחות פיקוד העורף עובדים בשיתוף פעולה מול ארגוני החירום והרשויות המקומיות. במידה ויידרש, כוחות הפיקוד יסייעו בגיבוש תמונת מצב ובמתן מענה חילוץ. כוננויות החילוץ יקוצרו ע"פ צורך ובהתאם לדרישת משטרת ישראל.

אוגדה 80 נערכת עם תגבור מלאי מזון וציוד, הובלות חיילים באופן בטוח ומסודר לבתיהם והערכות מצב רציפות עם המשטרה והרשויות המקומיות בגזרה לתיאום המאמצים.

נחל סכר ( צילום: עואד שליבי, רשות הטבע והגנים )

זרימה בנחל עיזים ( צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים )

המלצות משרד הבריאות

בשל מזג אויר החורפי כתוצאה ממערכת "ביירון" שהחלה, המשלבת תנאים של משבי רוח, גשם וקור, הנחה משרד הבריאות את בתי החולים וקופות החולים להיערך על מנת להמשיך ולספק שרותי רפואה כנדרש.

בעת השהות בבית - יש להקפיד על פעילות ותנועה, כדי להגביר את זרימת הדם ואת חום הגוף.

חימום - חימום הבית בטמפרטורה קבועה של 24 מעלות בקירוב, שאינה פחותה מ- 21 מעלות ולדאוג ללחות האוויר בחדר, כדי להימנע מאויר יבש.

יש לדאוג לאטימה נאותה של פתחי הבית (חלונות, דלתות וכו').

שתייה - בכמות מספקת (8-10 כוסות שתייה ליום, אלא אם יש מגבלה רפואית מפורשת). יש להימנע משתייה מרובה של קפאין ואלכוהול.

ארוחות - יש להקפיד על ארוחות קלות יחסית לעתים קרובות (5-6 ביום) ולהימנע מארוחות כבדות. שתיה ואוכל חמים מסייעים לשמור על חום הגוף.

מקרים בהם יש להתייעץ עם הרופא המטפל: נטילת תרופות שעלולות להגביר את הרגישות לקור (תרופות שמשפיעות על מצב הערנות כמו תרופות שינה, תרופות נגד דכאון, תרופות מסוימות נגד כאבים ועוד), וכן, מצבי בריאות שעלולים להגביר סיכון לקור (מחלות לב בהן הקור יוצר עומס-יתר על תפקוד הלב, מחלות ריאה, באנשים עם ירידה קוגניטיבית/דמנציה שמתקשים לטפל בעצמם ועוד).

קשישים המתגוררים לבד: יש לשמור על קשר ולדאוג לביקורים בבית של בני המשפחה, חברים, שכנים, או מתנדבים - לפחות פעם ביום.

על מנת לזהות אצל קשיש ירידה בחום הגוף (היפותרמיה), יש לבדוק אם הבית קר והקשיש ירוד בפעילותו יותר מהרגיל. יש לציין כי בשלבים ההתחלתיים של ירידת חום הגוף – עלול להיות קושי בזיהוי הבעיה:

אדם הסובל מקור לא ירעד ולא יתלונן על תחושת קור.

מדידת חום במדחום הביתי עלולה לא לזהות את הבעיה –היות והוא מיועד למדוד עלית חום.

אם יש חשד לירידת חום הגוף (היפותרמיה), על סמך מגע עור קר, שינוי בצבע העור, ירידה בערנות, מצב בלבולי, שינויי בנשימה ועוד - יש להזעיק מיד עזרה רפואית.