כיכר השבת
בצפון השומרון

שרי הביטחון והאוצר החליטו: מתיישבים יחזרו ליישוב בשא נור - כבר בחג הפורים 

שרי הביטחון והאוצר סיכמו יחד עם פיקוד המרכז כי כבר בחג הפורים גרעין התיישבות של משפחות יתיישב בשטח שא-נור, שפונה כחלק מפינוי יישובי צפון השומרון בהתנתקות | כזכור, יישוב חומש כבר אושר בעבר, וכעת ישובו המתיישבים לשא-נור (צבא)

השר ישראל כ"ץ בביקור בשא-נור (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר סיכמו יחד עם פיקוד המרכז כי כבר בחג הפורים גרעין התיישבות של משפחות יתיישב בשטח שא-נור, שפונה כחלק מפינוי יישובי צפון השומרון בהתנתקות.

על פי הדיווח ב-ynet, מי שהיה שותף למהלך יחד עם השרים כבר חודשים ארוכים הוא ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שאתמול הדליק נר חנוכה עם גרעין התושבים במקום. כזכור, יישוב חומש כבר אושר בעבר, וכעת ישובו המתיישבים לשא-נור. גם היישובים גנים וכדים יוקמו מחדש במסגרת החלטת ישיבת הקבינט האחרונה - לצד 17 יישובים אחרים.

על פי הדיווח, ההחלטה על כך התקבלה לפני כשבועיים, אחרי דין ודברים עם הצבא. תחילה רצו המתישבים לעלות לשא-נור כבר בחנוכה, אך הצבא לא היה מוכן לכך מבחינה ביטחונית. אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מכין כעת את השטח לכניסת המתנחלים למקום, על פי הוראת הדרג המדיני.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון ובעצמו מגורש משא-נור, מסר בתגובה להחלטה: "חוזרים הביתה! זהו רגע היסטורי של תיקון עוול לאומי. מחיקת חוק ההתנתקות בצפון השומרון והחזרה לשא-נור הן ניצחון של האמת של ההתיישבות ושל עם ישראל כולו".

דגן הוסיף, "אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ’ על מנהיגות אמיצה, ציונית ונחושה, ולממשלה על קבלת החלטה ערכית ונכונה. חזרנו לחומש, חוזרים לשא-נור, ונכפיל ונשלש את ההתיישבות בצפון השומרון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר