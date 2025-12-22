שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו יחד עם פיקוד המרכז כי כבר בחג הפורים גרעין התיישבות של משפחות יתיישב בשטח שא-נור, שפונה כחלק מפינוי יישובי צפון השומרון בהתנתקות.

על פי הדיווח ב-ynet, מי שהיה שותף למהלך יחד עם השרים כבר חודשים ארוכים הוא ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שאתמול הדליק נר חנוכה עם גרעין התושבים במקום. כזכור, יישוב חומש כבר אושר בעבר, וכעת ישובו המתיישבים לשא-נור. גם היישובים גנים וכדים יוקמו מחדש במסגרת החלטת ישיבת הקבינט האחרונה - לצד 17 יישובים אחרים.

על פי הדיווח, ההחלטה על כך התקבלה לפני כשבועיים, אחרי דין ודברים עם הצבא. תחילה רצו המתישבים לעלות לשא-נור כבר בחנוכה, אך הצבא לא היה מוכן לכך מבחינה ביטחונית. אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מכין כעת את השטח לכניסת המתנחלים למקום, על פי הוראת הדרג המדיני.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון ובעצמו מגורש משא-נור, מסר בתגובה להחלטה: "חוזרים הביתה! זהו רגע היסטורי של תיקון עוול לאומי. מחיקת חוק ההתנתקות בצפון השומרון והחזרה לשא-נור הן ניצחון של האמת של ההתיישבות ושל עם ישראל כולו".

דגן הוסיף, "אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ’ על מנהיגות אמיצה, ציונית ונחושה, ולממשלה על קבלת החלטה ערכית ונכונה. חזרנו לחומש, חוזרים לשא-נור, ונכפיל ונשלש את ההתיישבות בצפון השומרון".