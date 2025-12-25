"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
קרב אגרופים באמצע הרחוב | ההבדל בין החשיבה האמריקאית לישראלית • צפו
סמוטריץ' מגיב לפרשת קטארגייט | עימות חריג ליד ביתה של הפצ"רית | תלמיד ישיבת כסא רחמים נעצר במהלך הלילה | בציונות הדתית דורשים - אורח חיים מותאם בצבא | היועמ"שית שיגרה מכתבי אזהרה למספר חכ"ים | צעד חריג - המוסד פרסם הודעה בה כינה את דבריו של ח"כ ליברמן "שקריים" | פלסטיני בן 46 נתפס כשהוא מסיע שב"חים | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
