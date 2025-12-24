החלטת משרד האוצר להרחיב את הפטור ממע״מ על יבוא אישי עד 150 דולר, שהוצגה לציבור כמהלך להקלה ביוקר המחיה, מעוררת התנגדות חריפה בקרב בעלי העסקים בישראל. בראיון מקיף לתכנית כיכר FM, בהנחיית אלי גוטהלף, יוצא אורן בוטה, יו״ר תנועת העצמאים, למתקפה חריפה נגד המהלך ומזהיר מפני נזק כלכלי עמוק שעלול להיות בלתי הפיך.

כבר בפתח הראיון הבהיר בוטה כי ההחלטה התקבלה ללא כל הידברות עם נציגי המגזר העסקי. לדבריו, מדובר במהלך שמבטא זלזול בעצמאים ובמעסיקים, הנושאים על גבם חלק משמעותי מהכלכלה הישראלית. הוא הדגיש כי הפטור לא ״שולש״ כפי שנטען, אלא הוכפל מ-75 ל-150 דולר, אך ההשלכות שלו רחבות בהרבה מהמספר עצמו.

בתגובה לשאלותיו של גוטהלף, הציג בוטה נתונים שלפיהם כבר כיום נכנסות לישראל כ-100 מיליון חבילות בשנה במסגרת יבוא אישי. לטענתו, העלאת תקרת הפטור צפויה להגדיל את המספר לכ-300 מיליון חבילות. אם שווי חבילה ממוצעת יעמוד על כ-100 דולר, מדובר ביבוא בהיקף של כ-30 מיליארד דולר בשנה.

לדברי בוטה, אילו מוצרים אלה היו נרכשים בעסקים מקומיים, היקף המכירות היה מגיע לכ-60 מיליארד דולר, מהם נגבים מיסים בהיקף של עשרות מיליארדים. ״גם אם המספרים נמוכים יותר, המדינה מדברת על אובדן הכנסות של עשרות מיליארדים בשנה״, אמר, והזהיר מפגיעה ישירה במימון שירותים ציבוריים כמו בריאות, חינוך וביטחון.

מעבר להיבט התקציבי, בוטה התריע מפני קריסה של עסקים קטנים ובינוניים, בעיקר בענפי הקמעונאות. לדבריו, כ-65 אלף חנויות ברחבי הארץ מעסיקות מאות אלפי עובדים, רבים מהם סטודנטים ועובדים במשרות חלקיות. סגירת חנויות תפגע לא רק בפרנסה, אלא גם בהכנסות מארנונה עסקית ובהיקף התעסוקה בפריפריה.

במהלך הראיון הציף אלי גוטהלף גם את הפער הרגולטורי שבין יבוא אישי לעסקים בישראל. בוטה הסביר כי בעוד בעלי עסקים מחויבים לעמוד בתקנים מחמירים ובבדיקות בטיחות, מוצרים רבים נכנסים לארץ בהזמנה אישית ללא פיקוח ממשי. ״צעצוע או תחפושת שלא עומדים בתקן יכולים להיכנס דרך חבילה מחו״ל, בזמן שעסק ישראלי לא יכול למכור אותם״, טען.

כאשר עלתה האפשרות להגביר את הפיקוח במכס, דחה בוטה את הרעיון כלא ישים. לדבריו, בדיקת עשרות או מאות מיליוני חבילות בשנה דורשת כוח אדם ומשאבים שאין למדינה, ותיצור עומס בלתי אפשרי על מערך היבוא.

בהמשך הראיון הציג גוטהלף קו ביקורתי גם כלפי מאבק העצמאים עצמו, והציע למקד אותו בדרישה להחלת פטור ממע״מ גם על רכישות בעסקים מקומיים עד 150 דולר, מהלך שיכול היה ליצור תחרות הוגנת ולזכות בתמיכה ציבורית רחבה יותר. בוטה השיב כי פתרון כזה אכן היה נכון, אך לטענתו אינו מקודם על ידי האוצר מחשש לאובדן הכנסות מיידי.

בסיום הראיון חזר בוטה והזהיר כי מדובר במהלך פופוליסטי קצר טווח, שאינו מטפל באמת ביוקר המחיה. ״הצרכן אולי מרוויח בטווח הקצר, אבל המחיר ישולם בסגירת עסקים, באובדן מקומות עבודה ובהחלשת הכלכלה הישראלית״, אמר. ״אם לא תהיה עצירה או תיקון מהיר, הנזק עלול להיות כזה שלא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור״.