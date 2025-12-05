לאחר שיחות ליליות בין שר הביטחון ישראל כץ לשר האוצר בצלאל סמוטריץ הושג הלילה הסכם על תקציב הביטחון לשנת 2026. על פי הסיכום, מסגרת התקציב תעמוד על 112 מיליארד שקלים, לעומת דרישתו הראשונית של צה"ל לקבל 140 מיליארד שקלים. מדובר בניצחון מובהק למשרד האוצר, שהוביל קו תקציבי מצמצם יותר.

ממשרד הביטחון נמסר כי התקציב יישען על הנחת הפעלה שנתית של כארבעים אלף אנשי מילואים. ההנחה נועדה לתאם בין צורכי הלחימה לבין רצון השר להקל על הנטל המוטל על מערך המילואים, ולשקף את ריבוי הזירות שבהן פועל צה"ל בשנה האחרונה.

בנוסף נקבעה חבילה תקציבית בסך כשבע מאות עשרים וחמישה מיליון שקלים שתיפרס על פני שלוש שנים. החבילה מיועדת לחיזוק ביטחון יהודה ושומרון, ותכלול מיגון אמצעי ניידות, סלילת כבישים ונתיבים, הקמת בסיסי צה"ל חדשים ופרויקטים נוספים לאורך הגבול המזרחי.

משמעות השינוי היא הפניית משאבים מוגברת לתשתיות, מוצבים וצירי תנועה ביו"ש, לצד צמצום מסוים בהיקפי הכוחות הסדירים והמילואימניקים.

על רקע ההתכנסות התקציבית מסר שר הביטחון כץ כי משרדו ימשיך לפעול לביצור צה"ל ולמתן מענה מלא לצורכי הלוחמים, תוך הפחתת הנטל על אנשי המילואים. "המטרה היא להבטיח את ביטחון מדינת ישראל בכל חזית", אמר.

אתמול נחשף כי משרד הביטחון היה מוכן לרדת מדרישה קודמת לתקציב של 144 מיליארד שקלים, והסכים להתכנס לדרישה מצומצמת יותר של 118 מיליארד שקלים. במערכת הביטחון הודו כי נדרשת התייעלות משמעותית, וציינו כי ייערכו להפחתת בזבוזים ולהתאמות בהוצאות.

על רקע ההבנות גנז משרד האוצר שורה של צעדים שנשקלו לצמצום תנאי שירות הקבע, ובהם קיצור חודשי ההסתגלות בחופשת השחרור של משרתי הקבע בצה"ל ובמערכות הביטחון, ביטול גילום המס על רכב ליסינג והפסקת מימון הנופש השנתי לכוחות שאינם לוחמים. המהלך נועד לייצב את מסגרת התקציב תוך הימנעות מהעלאת מסים, ואף מאפשר הקלות מסוימות לציבור במסגרת תקציב המדינה.

שר האוצר סמוטריץ' מסר כי הוא מברך על ההסכמות שהושגו. "אנחנו מקצים תקציב גדול להתעצמות הצבא השנה, אך עושים זאת באופן שמאפשר להחזיר את מדינת ישראל למסלול של צמיחה ולהקל על האזרחים", אמר.