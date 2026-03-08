לא על חשבון ימי החופש: המהלך של סמוטריץ' לטובת ההורים

משרד האוצר הציג היום (ראשון) הקלות משמעותיות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה לשכירים במהלך מבצע שאגת הארי.

המתווה החדש כולל את קיצור תקופת החופשה ללא תשלום המינימלית והקלות בתקופת האכשרה ובימי ההמתנה.

משרד האוצר הודיע על קיצור תקופת החופשה ללא תשלום המזכה בדמי אבטלה מ-30 ימים ל-14 ימים בלבד. צעד זה הוא חלק מכללי המסגרת למתווה הפיצויים לשכירים שפורסמו בעקבות מבצע "שאגת הארי", הכוללים שורה של הקלות בתנאי הסף לקבלת קצבאות מהמדינה.

לפי המתווה שגובש, עובדים שיוצאו לחופשה ללא תשלום בהסכמתם יהיו זכאים לדמי אבטלה מהמדינה, בכפוף לעמידה בתנאים המקלים. המתווה כולל את ביטול ימי ההמתנה הקבועים בחוק וקובע כי ימי חופשה צבורים של העובד לא ינוכו מהתשלומים המגיעים לו. כמו כן, הוחלט על קיצור תקופת האכשרה הנדרשת לצורך צביעת זכאות.

התוכנית הנוכחית גובשה על פי מדיניות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומתבססת על מודלים דומים שיושמו בעבר, בין היתר בתחילת מלחמת חרבות ברזל ובמהלך מבצע עם כלביא. במשרד האוצר ציינו כי פרטים מלאים אודות התוכנית יפורסמו בהמשך, וכי מתווה ייעודי לעסקים יגובש בשיתוף עם נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות.