אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, מחר בשעה 00:00 ייצאו מאות אלפי עובדי ממשל אמריקנים לחופשה ללא תשלום בעקבות השבתת הממשל | למרות שהרפובליקנים מחזיקים ברוב בשני הבתים, לצורך העברת התקציב נדרש רוב גדול של 60 סנאטורים, בעוד הרפובליקנים מחזיקים ב-53 מושבים בלבד | הוויכוח: תוכנית אובמה קר וסבסוד קרנות הבריאות (בעולם)
נדמה שאת העם בישראל, הדבר האחרון שמעסיק אותו הוא הבחירות לרשויות המקומיות, שהיו אמורות להתקיים בשבוע הבא | ועדת הפנים אישרה את דחיית הבחירות בשלושה חודשים, עם אופציית הארכה של חודש נוסף (חדשות, פוליטי)
איך אומרים? להכל מתרגלים בחיים, גם לקורונה. 'קנה חמישה ימים בדובאי, קיבל – שבועיים בידוד במלונית', 'היית ליד חולה 'מאומת'? שבועיים בידוד'! 'תסגר בחדר, תקבל את האוכל ליד הדלת // מאמר לפרשת שבוע על פי הזוהר (חסידי)