מתכוננים למשבר: בוושינגטון נערכים לאפשרות ממשית להשבתת הממשל הפדרלי ביום רביעי הקרוב, אם הקונגרס לא יצליח לאשר תקציב זמני לפתיחת שנת הכספים החדשה. הרפובליקנים, המחזיקים ברוב בשני בתי הקונגרס, מנסים להטיל את האחריות על הדמוקרטים וקוראים להם לתמוך בהצעתם להעביר חוק מימון קצר טווח שיאפשר לקנות עוד זמן למשא ומתן.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זימן להיום (שני) פגישה בבית הלבן עם מנהיגי שני הצדדים, בתקווה להגיע להסכמה שתמנע את השבתת הממשל. "אם לא תהיה עסקה – המדינה תיסגר", אמר טראמפ בראיון ל-Reuters. "אני מקבל את הרושם שהם כן רוצים להגיע לאיזה סיכום".

יו"ר בית הנבחרים, הרפובליקני מייק ג'ונסון, הציע כי הממשלה תמומן עד 21 בנובמבר, כדי לאפשר למחוקקים זמן לגבש את תקציב ההוצאות המלא. "אנחנו רק מנסים לקנות עוד קצת זמן", אמר בריאיון ל-CNN. לדבריו, סירוב הדמוקרטים הוא "שערורייתי", משום שהוא פוגע בעובדי הממשלה ובאזרחים התלויים בשירותים הפדרליים.

הדמוקרטים, ובראשם צ'אק שומר, מנהיג הסיעה בסנאט, מתנגדים להצעה כפי שהיא ודורשים לבטל את קיצוצי הבריאות שביצעו הרפובליקנים לאחרונה. "צריך משא ומתן רציני", אמר שומר ל-NBC. "אם הנשיא רק יתחיל לצעוק ולשחרר טענות – לא נגיע לשום דבר". יו"ר הדמוקרטים בבית הנבחרים, האקים ג'פריז, הבהיר כי מפלגתו לא תסכים להתעלם מהמשבר בתחום הבריאות. "אנחנו רוצים פתרון דו-מפלגתי שיטפל בצרכים האמיתיים של הציבור, ובכלל זה בהמשך הסובסידיות של תוכנית אובמה-קר", ציין.

אם לא תתקבל החלטה עד יום רביעי, זו תהיה ההשבתה ה-15 של הממשל מאז 1981. אלפי עובדים פדרליים – מסוכנויות חלל ועד לשירותי הפארקים הלאומיים – ייאלצו לצאת לחל"ת, בתי משפט פדרליים ייסגרו, והעברות כספים לעסקים קטנים יעוכבו.

הרפובליקנים נהנים מרוב של 53–47 בסנאט ו־219–213 בבית הנבחרים, אך נדרשים לקולות מהאופוזיציה כדי לעבור את רף 60 הסנאטורים הנדרש לאישור הצעת התקציב הזמני. מנהיג הרוב בסנאט, ג'ון טון, הטיל את האחריות על הדמוקרטים: "הכדור במגרש שלהם. הם משחקים באש והם יודעים את זה".

הפער בין הצדדים נותר בעינו: הרפובליקנים מבקשים קודם לאשר מימון זמני ולדחות את הדיון בסובסידיות הבריאות, בעוד שהדמוקרטים מתנים את תמיכתם במענה מיידי לנושא. גורל הממשל תלוי כעת בתוצאות פגישת הבית הלבן – ובעיקר בנכונות הצדדים לגלות גמישות ברגע האחרון.