דרישה באופוזיציה לפתוח בחקירה פלילית נגד שר בכיר | זו הסיבה

חברת הכנסת מירב בן ארי (יש עתיד) פנתה הערב (שני) במכתב ליועצת המשפטית הממשלה גלי בהרב מיארה בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

במכתבה היא ציינה כי הפנייה הגיעה בעקבות דבריו של סמוטריץ', לפיהם נשיא ביהמ"ש העליון יצחק עמית הוא "מגלומן אלים, דורסני שגנב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".

לטענת בן ארי, "מדובר בהתבטאות חריגה שכוללת לשון הסתה, איום מרומז באלימות ופגיעה חמורה בשלטון החוק. קיים חשש ממשי לעבירות פליליות. יש לאמירות הללו פוטנציאל מסוכן להלהטת היצרים ולעידוד פגיעה פיזית".

את הדברים יוצאי הדופן אמר שר האוצר בפתח ישיבת הציונות הדתית. סמוטריץ' הסביר כי עמית "חי עם חוסר מודעות קיצונית, ומרשה לעצמו לעשות דברים שמעולם לא נעשו בבית המשפט בעבר".

"לא תהיה ברירה. הלוואי ויכולנו להגיע לתהליכים מאוזנים ולפשרות. אבל כשצד אחד מגיע לרמות הקצנה הוא לא משאיר לך ברירה - אלא לשבור את זה בכל הכוח", הודיע שר האוצר. "סביר להניח שבקדנציה הבאה נקבל הרבה יותר לגיטמציה - ולא תהיה ברירה ונצטרך לשבור את זה. זה מרגיש בבג"ץ כמו פרדוקס, כל חוק שאתה מחוקק יפסלו".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כינה מוקדם יותר היום את דבריו של סמוטריץ' "איום ברצח", וכתב ברשתות החברתיות: "אני שולח חיזוק לנשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט יצחק עמית, מול האיום של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לרצוח אותו".