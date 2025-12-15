ברקע הסערה בישראל סביב "חוק החניונים" ששינה דרמטית את מחירי החניונים, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע לפני שעה קלה (שני) כי סיכם עם בעלי החניונים הגדולים על הורדת מחירים. הוא מסר כי תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול חוק נעמה לזימי, בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם עם אישור החוק.

סמוטריץ׳ נפגש הערב עם נציגות של בעלי חניונים מרחבי הארץ וסיכם איתם כי יחד עם שרת התחבורה מירי רגב תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול חוק לזימי, בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם עם אישור החוק.

סמוטריץ' דרש את ההתחייבות כתנאי לתיקון החוק על רקע החשש כי בעלי החניונים ישאירו את המחירים הגבוהים גם לאחר תיקון החוק, כך שהתיקון לא יתגלגל לצרכן.

בין הרשתות שהתחייבו סנטרל פארק, יאיר השחר, ימית חניונים, גזית גלוב G-city, חניוני אביב, מליסרון, אחוזות החוף, גרין פרקינג, שפיר, Jtlv, u park וחניונים גדולים נוספים. ההערכה היא כי רשתות נוספות יצטרפו למהלך בימים הקרובים.

בנוסף, רשת סנטרל פארק המונה כ-18,000 מקומות חניה הודיעה כי תוריד את המחירים כבר במהלך היממה הקרובה בעשרות החניונים שבבעלותה כצעד בונה אמון לקראת תיקון החוק. שר האוצר קרא ליתר בעלי החניונים לפעול באותה הדרך בכדי לא לפגוע באזרחי ישראל.