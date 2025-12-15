כיכר השבת
"נתקן את החוק הטיפשי"

"חוק החניונים": שר האוצר סיכם עם בעלי החניונים הגדולים על הורדת המחירים

שר האוצר סמוטריץ' הודיע הערב כי סיכם עם בעלי החניונים הגדולים על הורדת מחירים | הוא מסר כי תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול "חוק החניונים", בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם | סמוטריץ' דרש את ההתחייבות כתנאי לתיקון החוק בשל החשש כי בעלי החניונים ישאירו את המחירים הגבוהים גם לאחר התיקון (כלכלה)

הודעת שר האוצר

ברקע הסערה בישראל סביב "חוק החניונים" ששינה דרמטית את מחירי החניונים, שר האוצר הודיע לפני שעה קלה (שני) כי סיכם עם בעלי החניונים הגדולים על הורדת מחירים. הוא מסר כי תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול חוק נעמה לזימי, בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם עם אישור החוק.

סמוטריץ׳ נפגש הערב עם נציגות של בעלי חניונים מרחבי הארץ וסיכם איתם כי יחד עם שרת התחבורה מירי רגב תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול חוק לזימי, בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם עם אישור החוק.

סמוטריץ' דרש את ההתחייבות כתנאי לתיקון החוק על רקע החשש כי בעלי החניונים ישאירו את המחירים הגבוהים גם לאחר תיקון החוק, כך שהתיקון לא יתגלגל לצרכן.

בין הרשתות שהתחייבו סנטרל פארק, יאיר השחר, ימית חניונים, גזית גלוב G-city, חניוני אביב, מליסרון, אחוזות החוף, גרין פרקינג, שפיר, Jtlv, u park וחניונים גדולים נוספים. ההערכה היא כי רשתות נוספות יצטרפו למהלך בימים הקרובים.

בנוסף, רשת סנטרל פארק המונה כ-18,000 מקומות חניה הודיעה כי תוריד את המחירים כבר במהלך היממה הקרובה בעשרות החניונים שבבעלותה כצעד בונה אמון לקראת תיקון החוק. שר האוצר קרא ליתר בעלי החניונים לפעול באותה הדרך בכדי לא לפגוע באזרחי ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר