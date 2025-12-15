ירידת מחירים ( צילום: שאטרסטוק )

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.5%. לעומת זאת, בשנה שעברה ירד מדד נובמבר בשיעור של 0.4%, והמשמעות היא כי בחישוב שנתי חלה ירידה של 0.1% בשיעור האינפלציה השנתי - שעומד כעת על 2.4%. הנתון נמצא בתוך טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%-3%).