כיכר השבת
מה עלה ומה ירד

הבשורות במדד המחירים לצרכן: ירידה משמעותית באינפלציה ובמחירי הדירות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הערב את מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2025 | בנובמבר ירד מדד המחירים ב-0.5% לעומת חודש אוקטובר, ובכך שיקף ירידת מחירים חודשית רחבה | אשתקד ירד מדד חודש נובמבר בשיעור של 0.4%, ובחישוב של 12 החודשים האחרונים - שיעור האינפלציה ירד ב-0.1% ל-2.4% | כל הפרטים (כלכלה)

ירידת מחירים (צילום: שאטרסטוק)

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.5%. לעומת זאת, בשנה שעברה ירד מדד נובמבר בשיעור של 0.4%, והמשמעות היא כי בחישוב שנתי חלה ירידה של 0.1% בשיעור האינפלציה השנתי - שעומד כעת על 2.4%. הנתון נמצא בתוך טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%-3%).

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים (4.1%), תרבות ובידור (2.5%), תחבורה ותקשורת (1.6%) וריהוט וציוד לבית (1.1%).עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף המזון, שעלה ב-0.4%.

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.7%.

במקביל, מחירי הדירות ממשיכים לרדת: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025 - נמצא כי חלה ירידה של כ-0.5%. מהשוואת העסקאות שבוצעו בספטמבר-אוקטובר 2025, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נמצא כי העלייה במחירי הדירות הייתה מינורית ועמדה על 0.1% בלבד.

בחודשים ספטמבר–אוקטובר 2025 לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נרשמו שינויי מחירים הבאים: ירושלים (1.4%), צפון (0.2%-), חיפה (0.6%-), מרכז (0.4%-), תל אביב (1.1%-) ודרום (2.1%-).

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי ספטמבר-אוקטובר 2025, לעומת אותה תקופה ב-2024, נמצא כי העלייה במחירי הדירות התמתנה באופן ניכר ועומדת כעת על 0.1% בלבד.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: ירושלים (8.9%), צפון (5.5%), חיפה (1.2%) ודרום (0.5%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות תל-אביב (2.9%) ומרכז (2.7%).

בנוגע לדירות החדשות, מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מחיריהן ירדו ב-1.4%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית עלה מ-36.8% בתקופה הקודמת (אוגוסט-ספטמבר 2025) ל-44.2% בתקופה הנוכחית. מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בתמיכה ממשלתית ירד ב-0.2%.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ספטמבר-אוקטובר 2025, לעומת ספטמבר-אוקטובר 2024, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-2.0%.

