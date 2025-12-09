בעיצומו של המשבר הכלכלי החריף בתולדותיה המודרניות, רחובות טהרן הפכו לזירת מרוץ אחר "עושר נייד" - נכסים שקל לשאת ולהסתיר, כמו זהב, יהלומים וקריפטו. עם נפילת שער הריאל לשפל חסר תקדים של כ־1.2 מיליון לדולר, גואים הביקושים לזהב ולמתכות יקרות. על פי דיווחים מבזאר הגדול של טהרן, בימים האחרונים משתרכים תורים ארוכים מחוץ לחנויות התכשיטים, ורבים מחפשים דרך להגן על חסכונותיהם מאובדן ערך מואץ.

מנסור, סוחר זהב ותכשיטים בן 28 מהבזאר, תיאר את המצב כ"חסר תקדים". לדבריו, "בשבועיים האחרונים מכרתי יותר משישה קילוגרמים של זהב לאזרחים רגילים - זה משהו שלא חוויתי מעולם. אנשים פשוט מפחדים שכל חסכונותיהם יימחקו."

הפנייה לזהב ויהלומים קיבלה משנה תוקף לאחר שאלפי תושבי טהרן נמלטו מהבירה במהלך הלחימה בת 12 הימים עם ישראל ביוני, בשל החשש מהפצצות. רבים מהם גילו שכספומטים התרוקנו ושלא ניתן למשוך מזומנים, והסתפקו במה שיכלו לשאת בכיס או במזוודה. מטילי זהב קטנים של גרם אחד נמכרים כיום ביותר מ־115 מיליון ריאל - כ־100 דולר לפי השער הנוכחי. האמידים שבהם פונים לרכישת יהלומים ואבני חן קטנות, הנתפסות כדרך דיסקרטית יותר לשמור על הון.

אך בעוד המגמה מתפשטת גם לעולמות הדיגיטליים, קובעי המדיניות בטהרן החלו להדק את הפיקוח על תחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בתחילת 2025 הורה הבנק המרכזי לעצור כל מסחר במטבעות דיגיטליים במטבע המקומי, מה שחסם למעלה מ־10 מיליון משתמשים מלרכוש ביטקוין ואיתריום. במקביל, מבצעי אכיפה בארצות הברית נגד גורמים איראניים הפועלים בזירת הקריפטו הגבילו גם את האפשרות להשתמש באמצעי תשלום בינלאומיים.

"היום, בכל פעם שיש לי מזומנים, אני קונה זהב," אומר חמיד ספארי, סוחר ציוד אלקטרוני מטהרן. "זהב שמר על ערכו לאורך כל ההיסטוריה - ובמקום שבו המטבע מאבד מערכו מדי יום, אין הרבה אלטרנטיבות."

הקריסה המתמשכת של הריאל מצטרפת לגל אינפלציוני חריף המכביד על יוקר המחיה. מחירי הבשר, האורז ומוצרי יסוד נוספים זינקו בעשרות אחוזים בחודשים האחרונים, והאזרחים מתקשים לעמוד בקצב. כל עוד הסנקציות מונעות הזרמת הון זר ומשאירות את איראן מנותקת ממערכת הכלכלה העולמית, מסתמן כי הזהב והקריפטו ימשיכו לשמש את אזרחיה כמקלט כלכלי אחרון במאבק היומיומי מול שחיקת המטבע הלאומי.