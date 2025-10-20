בחירות היסטוריות בבוליביה: סופה של תקופה סוציאליסטית

בעיצומו של המשבר הכלכלי החריף ביותר שידעה בוליביה זה שלושה עשורים, יצאו אתמול מיליוני אזרחים לקלפיות כדי לבחור נשיא חדש - ולשים סוף לעידן הסוציאליסטי שהגדיר את חיי המדינה מאז 2006. מדובר בבחירות היסטוריות שבהן שני המועמדים - הסנאטור רודריגו פאס והנשיא לשעבר הוותיק חורחה "טוטו" קירוגה - מציגים קווים פרו-שוקיים ואוריינטציה מערבית ברורה.

הבחירות מתרחשות על רקע מצוקה כלכלית הולכת וגוברת: האינפלציה נסקה ל־23% בשנה האחרונה, עתודות המט"ח התרוקנו, והמטבע המקומי מאבד מערכו במהירות. מחסור בדולרים משאיר עסקים ללא יכולת לייבא סחורות, ושוק הדלק קורס תחת תורים אינסופיים ובלבול ציבורי. "הכול נהיה יקר מדי", מספרת מרסדס, רוכלת בת 67 מהעיר לה פס. "אני רק מקווה שמי שייבחר יעצור את ההתרסקות הזו".

פאס, בן 58 ובנו של הנשיא לשעבר חיימה פאס סאמורה, מוביל קו מתון יותר ומדגיש את הצורך ב"צמיחה שוויונית" באמצעות תוכנית לשיתוף פעולה כלכלי עם ארצות הברית בסך 1.5 מיליארד דולר. קירוגה, בן 65, מבקש שינוי עמוק ומהיר - הכולל פנייה לקרן המטבע הבינלאומית וביטול מיידי של סובסידיות הדלק, אף שמדובר בצעד שעלול להצית מחאות נוספות ברחוב.

שני המועמדים הצהירו על רצון לחזק את היחסים עם וושינגטון, מה שמסמן תפנית גיאופוליטית חדה אחרי שנים של זיקה לציר מוסקבה–בייג’ין–טהרן. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הגדיר את הבחירות כ"נקודת מפנה היסטורית" והביע תקווה לשותפות מחודשת בין המדינות.

עם זאת, גם אחרי שיקבע הזוכה ויושבע לתפקיד ב־8 בנובמבר, צפוי לו אתגר עצום: שלטון במערכת חבולה, עם קונגרס מפוצל ותומכים אדוקים לשעבר של אוו מוראלס, שעדיין שומרים על כוח ברחובות - גם אם קריאתו להחרים את הבחירות לא נענתה. בוליביה צועדת אל עידן חדש, אך הדרך החוצה מהמשבר עוד ארוכה ומסוכנת.