אחרי פגרה ארוכה, מושב הכנסת ייפתח מחר (שני) מחדש. המושב ייפתח בשעה 16:00. במליאה ינאמו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, הנשיא יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד.

מי שהיממה הקרובה עושה לו "כאב ראש" הוא ראש הממשלה שנתניהו נכנס למושב הזה עם אתגרים גדולים וקואליציה מצומצמת. כזאת שכרגע לא מאפשרת העברת חוקים.

השאלה הגדולה היא האם זה יהיה גם המושב האחרון של הממשלה הנוכחית. כדי לא לצאת לבחירות נתניהו יצטרך להתמודד עם כמה מכשולים, כך על פי סקירה של יערה שפירא בכאן 11.

חוק הגיוס: הכי דחוף מבחינת נתניהו זה להחזיר את החרדים לממשלה. כזכור, המפלגות החרדיות עזבו בגלל העיכובים בקידום חוק גיוס, וכרגע לממשלה אין רוב בשביל להעביר חקיקה בכנסת.

אז ראש הממשלה הנחה להגיש עקרונות חוק גיוס עוד השבוע, בהנחה שזה יחזיר לפחות את ש"ס לממשלה. בשביל להחזיר את יהדות התורה נתניהו יצטרך להראות כנראה קצת יותר רצינות, אבל בינתיים ש"ס תספיק בשביל רוב, וזה מה שהקואליציה צריכה.

החזית מימין: גם בהנחה שש"ס תחזור בקרוב לממשלה, תהיה לנתניהו בעיה עם השרים בן גביר וסמוטריץ'. שניהם כזכור התנגדו לעסקה עם חמאס, ועכשיו כבר התחילו ללחוץ לחזור ללחימה בעזה.

אז ברור שחזרה ללחימה תשבש את התוכנית הפוליטית של נתניהו, וגם תהיה מאתגרת מאוד מול ארצות הברית, אבל קשה לנבא איך תתפתח הגזרה הזאת. ככל שנתניהו לא יחזור ללחימה, כמעט מובן מאליו שגם בן גביר וסמוטריץ' יעשו לו צרות בקואליציה.

תקציב המדינה: בנוסף יש עוד דד ליין שצריך להתחשב בו והוא מועד העברת תקציב המדינה. התקציב חייב לעבור עד חודש מרץ, אחרת הממשלה מתפרקת. זה אומר שכבר חייבים להתחיל לעבוד על התקציב שיצריך גזירות כלכליות משמעותיות בגלל המלחמה.