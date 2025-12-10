ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, קיימה היום (רביעי) דיון מהיר שעסק בפערי המחירים בביטוח הרכב, ובהוראת רשות שוק ההון להוזלת המחירים.

הישיבה התקיימה לבקשת ח"כ ינון אזולאי, על רקע בדיקת רשות שוק ההון אודות פער בין רמת הסיכון בביטוחי הרכב לבין הפרמיות שגובות החברות מהציבור. היו"ר ביטן פתח את הדיון ואמר כי המחירים עולים מהר ויורדים לאט, בעוד שרווחי חברות הביטוח הרקיעו שחקים. הוא הפנה את הדברים לרשות שוק ההון ואמר כי הם צריכים להדק את הפיקוח.

ח"כ מאיר כהן אמר כי עינו לא צרה בכך שחברות הביטוח מרוויחות כסף, אך הדיון הוא על הפער בין הסיכון האקטוארי שלהן לרווחים, וביקש תשובות למה מחירי ביטוחי הרכב בארץ הם פי 5 מבאירופה. יוזם הדיון, ח"כ ינון אזולאי, הציג בדיקה שעשה שהעלתה פערי מחירים של אלפי שקלים בין חברות הביטוח, ולפעמים גם בין הצעות שונות של אותה חברת ביטוח, ואמר: "לא יכול להיות שהציבור ימשיך לשלם וחברות הביטוח ירוויחו עוד ועוד. יש גבול".

נציג מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הכלכלן לירן קוסמן, הציג נתונים שעלו בבדיקה שערך, לפיהן בשנים 2022-2024 הכנסות חברות הביטוח מביטוח מקיף עלו ב-60%, כשרק חלק קטן מהעלייה מוסבר מעליית מספר הרכבים המבוטחים. הוא הוסיף כי בתחילת 2025 יש אינדיקציה לירידת מחירי הביטוח. מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ישראל מימון, התפרץ ואמר כי ב-2021 שוק הביטוח הפסיד. קוסמן ציין זאת ואמר כי ב-2022 אכן היה הפסד של 1.5 מיליארד שקלים, אך שנתיים לאחר מכן היה רווח של 1.8 מיליארד שקלים. ח"כ אזולאי התפרץ ושאל אם חברות הביטוח החזירו 300 מיליון שקלים לציבור.

סגן הממונה על רשות שוק ההון, ודיע עואד, אמר כי ב-2024 היה ייקור של כ-30%. היו"ר ביטן מתח ביקורת על כך שהרשות אישרה ייקור תעריפים ואמר: "איך היד שלכם לא רעדה? אתם צריכים להתנות רישיון בטיפול בדברים האלה, אבל לא עושים את זה כי אתם אח"כ הולכים לעבוד שם". עואד הוסיף כי על מנת לפקח טוב יותר לפני שבועיים יצאה הרשות במהלך מול חברות הביטוח, וביקש להמתין עוד 3 חודשים כדי לאפשר לרשות לסיים את התהליך. "יש מגמת ירידה בתעריפים, יחד עם זאת החלטנו לצרת במהלך כי ירידת התעריפים טובה אבל לא מספיק מותאמת לסיכון שראינו", אמר.

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ישראל מימון, ציין כי לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה שב-2019 סכום תביעות ביטוח מקיף עמד על כ-5 מיליארד שקלים וב-2023 כבר עלה ב-44% ל-7.1 מיליארד שקלים. הוא הציג נתונים לפיהם הרווח המצרפי של תעשיית הביטוח עמד על 1.9 מיליארד שקל במשך 14 שנה ואמר: "תראו לי עוד ענף שבו מורידים מחירים, אצלנו המחירים יורדים".

היו"ר ביטן הגיב כי הטענות שלו הן לא כלפי חברות הביטוח, אלא כלפי רשות שוק ההון המפקחת. ח"כ כהן פנה לנציגי הרשות והוסיף: "חסרה נחישות. אתם לא מבינים את הכאב של הצרכן". יו"ר איגוד המוסכים, רונן לוי מתח גם הוא ביקורת על רשות שוק ההון וכינה את המהלך שלה בעניין החלפים כ"חקיקת מאפיה". הדברים עוררו סערה ולוי הוצא מהדיון. לאחר מכן הוא הוסיף כי בגלל אותן חוזר קיזוזים (הנוגע למחירי החלפים) מבוטחים רבים הולכים ישר למוסכי הסדר ומספר המוסכים המורשים ירד ל-138 בלבד.

נציג יחידת אתגר במשטרה, איתי חן, התייחס לגניבות הרכב ואמר כי נכון להיום יש ירידה השנה של 18.9% בגניבות רכבים, בעקבות מגוון פעולות שהיחידה מבצעת.

בתום הדיון אמר היו"ר ביטן כי נחה דעתם של חברי הכנסת שהמחיר צריך לרדת, וביקש מרשות שוק ההון לסיים את התהליך תוך פחות מ-3 חודשים. הוא הוסיף כי יכנס את הוועדה לדיון מעקב בעוד כשלושה חודשים וחצי, וסיכם כי יש עוד דברים רבים נוספים לטפל בהם.