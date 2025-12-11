כדי לחזק את היישובים והערים - ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון, הממשלה תקיים ביום ראשון הקרוב ישיבה מיוחדת בדימונה, שם תוכרז תוכנית חדשה לעידוד הצמיחה והבעיה הדמוגרפית באיזור.

הפעילות שתהיה בתוכנית כוללת מענה בתחומי: תשתיות, ביטחון אישי, סביבה, תחבורה, חדשנות ואנרגיה. מלבד זאת יהיו הסכמי גג משמעותיים שהממשלה מקדמת בדימונה ובירוחם, וכחלק מהחלטות לאומיות שהתקבלו לאזור הנגב וחיזוקו.

במסגרת החלטה זו יוקצו למעלה מ-100 מיליון שקלים בשנת 2026.

עיקרי ההשקעה:

בנייה ופיתוח – הקמה והרחבה של מבני ציבור ומנועי צמיחה כלכליים ברשויות.

ביטחון והגנה – חיזוק נרחב של מערכי האכיפה והשיטור המקומי והגברת תחושת הביטחון האישי.

מצוינות חינוכית – השקעה משמעותית בחינוך פורמלי ובלתי-פורמלי, תנועות נוער ופנימיות.

אחריות סביבתית – קידום פרויקטים סביבתיים, הפחתת הטמנת פסולת וייעור עירוני.

קישוריות וניידות – קידום תכנון מנחת התעופה במצפה רמון.

חדשנות ואנרגיה – הקמת “עמק המימן והחדשנות הלאומי” כמוקד לאומי מוביל לפיתוח טכנולוגיות אנרגיה מתקדמות וחיזוק מו"פ רחפנים בירוחם.

מטרת התוכנית לעודד צמיחה דמוגרפית ולחזק את היישובים בנגב המזרחי באמצעות מענה מקיף ומותאם לצרכים שעלו מהשטח. זאת במטרה לחזק את החוסן המקומי, למשוך אוכלוסיות חדשות וליצור מנועי צמיחה איכותיים בנגב המזרחי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: ״הממשלה בראשותי הובילה בחודשים האחרונים תוכניות לאומיות חסרות תקדים עבור יישובי הנגב; החלטות ממשלה ליישובי ׳העוטף של העוטף׳ בלמעלה מ-3.2 מיליארד ש״ח, הפיכת באר שבע למטרופולין בהשקעה של למעלה ממיליארד ש״ח, הסכמי גג בדימונה ובירוחם ושיווק אלפי יחידות דיור חדשות תוך השקעת מיליארדים בפיתוח התשתיות בשכונות, בשילוב האצת הצמיחה בירוחם והמשך מיצוב מעמדה של דימונה כעיר מובילה בצמיחת הנגב כולו".

עוד נמסר: "השקעת המשאבים באה כתוכנית רחבה לחיזוק הנגב, וההשקעה הנוספת בירוחם, דימונה, ערד ומצפה רמון מהווה צעד משמעותי והכרחי להשלמת החזון והמדיניות הלאומית של התפתחות הנגב ומשיכת אוכלוסייה לדרום. אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ ולמ״מ מנכ״לית משרדי דרורית שטיינמץ וצוותה על הובלת המהלך״.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ מסר: “פיתוח הנגב הוא אינטרס לאומי מרכזי של מדינת ישראל. אנחנו מחזקים את ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון בהשקעה ממוקדת ומשמעותית של 100 מיליון שקלים, שמחברת באופן מקיף ביטחון אישי, חינוך, תשתיות וצמיחה כלכלית. זו ציונות מעשית – להביא הזדמנויות אמיתיות, תעסוקה איכותית ואיכות חיים גבוהה לפריפריה".

"אני מודה", אמר סמוטריץ' לסיום, "לראש הממשלה בנימין נתניהו, לחבריי השרים ולמ״מ מנכ״לית משרד ראש הממשלה דרורית שטיינמץ. יחד, בעזרת ה’, נמשיך לוודא שהנגב המזרחי הופך למנוע צמיחה משמעותי של המדינה כולה״.