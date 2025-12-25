שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא היום להטיל עונשי מאסר ממושכים על מעורבים בפרשת "קטאר-גייט", זאת בעקבות חשיפת מסרים פרו-קטאריים שהופצו לכאורה על ידי גורמים בלשכת ראש הממשלה.

בנאום שנשא בוועידת החינוך הלאומית, הגדיר סמוטריץ' את הממצאים "טירוף מוחלט" וטען כי "אם יש אנשים בלשכת ראש הממשלה שעבדו אצל קטאר הם צריכים להיות מוקעים ולשבת בכלא הרבה מאוד שנים".

סמוטריץ' תקף בחריפות את קטאר וכינה אותה "מדינת טרור, תומכת טרור, נותנת חסות טרור". לדבריו, המדינה הערבית נושאת באחריות משמעותית להתחזקות חמאס לפני מתקפת השבעה באוקטובר, ועל כן יש לפעול לביצוע דה-לגיטימציה נגדה. "אם יש אנשים מושחתים בתוך לשכת ראש הממשלה, שתוך כדי מלחמה עבדו אצל קטאר, הם צריכים להיות מוקעים אל עמוד הקלון ולשבת מאחורי סורג ובריח הרבה מאוד שנים. זה נורא ואיום, אני מזועזע", הוסיף השר.

בנוגע לאחריותו של ראש הממשלה, טען שר האוצר כי אין לו ספק שראש הממשלה עצמו אינו מעורב, אך הדגיש כי חדירת "גורמים מפוקפקים" ללשכה מחייבת בדיקה ביטחונית של השב"כ. "מי שעבר אצל מדינת אויב תוך כדי מלחמה - אין מילים להביע כמה הדבר הזה מתועב, חמור ואסור לקבלו", אמר סמוטריץ', וציין כי אף שמדובר בבעיה ניהולית בלשכת נתניהו, "אצלי בלשכה לא יהיה דבר כזה".

הצוללת הגרעינית שמאיימת על המערב: הרודן מצפון קוריאה במפגן מפחיד אריה רוזן | 15:54

דבריו של סמוטריץ' מצטרפים לקריאתו של השר עמיחי שיקלי "לחקור עד תום" את הפרשה, לאחר שקבע כי הממצאים נראים רע מאוד וכי "אין דרך להגן" עליהם. מנגד, שר הביטחון ישראל כ"ץ הביע הסתייגות מהעיסוק בנושא וטען: "אני לא בקיא בזה, אני חייב לומר שאני צרכן תקשורת קטן מאוד". כ"ץ הוסיף כי "כל דבר ממונף כאן לצרכים פוליטיים. אני לא מכיר את הפרטים ולא מקבל את הניסיון להפוך את זה למשהו פוליטי".

הפרשה התרחבה בימים האחרונים עם חשיפת התכתבויות בין הדובר לשעבר אלי פלדשטיין לישראל איינהורן, וטענתו של פלדשטיין כי ראש הסגל צחי ברוורמן עדכן אותו על דבר קיומה של חקירה ביטחונית עוד בטרם נעצר.