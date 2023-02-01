"מדינת הלכה"

במהלך ראיון סוער באוניברסיטת תל אביב, תקף חבר הכנסת אביגדור ליברמן בחריפות את הציבור החרדי, השווה את אורחות חייהם לארגוני טרור קיצוניים, והזהיר מהשתלטות רוחנית ומדינת הלכה שתחולל משבר פוליטי עמוק (פוליטי)
השר לשעבר בראיון לגלי צה"ל, בעקבות הסערה שחולל שר המשפטים: "לא מוצא חן בעיני אנשים מה שנאמן עשה בזמן האחרון עם היוזמות המשפטיות שלו. אנשים חיפשו הזדמנות קטנה כדי להתנפל עליו". וגם: "הוא בסך הכל רוצה להוריד את העומס מבתי המשפט" (חדשות)
"שמשפט התורה יהיה המשפט המחייב במדינת ישראל, היא באמת הדרך הראויה להנחיל לנו את משפט התורה צעד אחר צעד", אמר יעקב נאמן בכנס בירושלים, ועורר עליו את זעם החילונים. פרופ´ אמנון רובינשטיין הגיב: "החזון שלו ימיט אסון על עם ישראל". הפרשה המלאה (חדשות)