סין ציינה אמש (שלישי) במצעד צבאי מרשים ורב רושם את יום השנה ה-80 לניצחון העם הסיני על יפן ולסיום מלחמת העולם השנייה. האירוע נפתח בכיכר טיין-אן-מן בבייג'ינג עם 80 מטחי ארטילריה אדירים שרעמו ברחבי הכיכר וסימנו את פתיחתו הרשמית.

עם פתיחת המצעד, משמר הכבוד של צבא השחרור העממי היה הכוח הראשון שצעד אל תוך הכיכר. בשמיים, מטוסים טסו במבנה מרשים, כשהם נושאים את דגלי המפלגה הקומוניסטית הסינית, דגלי הרפובליקה העממית של סין ודגלי צבא השחרור העממי, ואף יצרו את הספרה "80" לכבוד ציון הדרך ההיסטורי.

על הקרקע, נצפו חיילי צבא השחרור העממי עולים על כלי רכב משוריינים חדשים מסוג FSV, המונעים בהנעה היברידית-חשמלית, מה שמעיד על השקעה בטכנולוגיות מתקדמות גם בתחום זה.

אחד מרגעי השיא של המצעד היה הצגת יכולות הטילים ומערכות ההגנה האווירית של סין, שמשכו תשומת לב עולמית משמעותית. במהלך האירוע, נחשפו שישה סוגים חדשים של טילי נ"מ סיניים, ביניהם בלטו מערכות ה-HQ-19, HQ-12 ו-HQ-29. בנוסף לכך, הוצגו לראווה גם מערכות נגד טילים בליסטיים והגנה אווירית מסוג HQ, לצד טילים בליסטיים והיפרסוניים.

דגש מיוחד ניתן למערכת HQ-29, אשר זכתה לכינוי המטיל אימה "צייד לוויינים". מערכת זו מהווה פיתוח אסטרטגי משמעותי ביותר עבור סין, שכן היא מסוגלת לאתגר ולנטרל לווייני ריגול, לווייני תקשורת ומערכות מיקום גלובלי (GPS).

המצעד, תועד באופן נרחב וכלל בין היתר תמונות וסרטונים של אישים כמו פזשכיאן ובתו שנכחו בטקס לצד מנהגים נוספים, ששימש עבור סין הזדמנות אדירה להציג לעולם כולו את עוצמתה הצבאית המתפתחת ואת חידושיה הטכנולוגיים פורצי הדרך.