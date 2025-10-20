כיכר השבת
לא מפסיקים לייצר סערות: טייס קרב סיני התגרה במטוס סיור אוסטרלי 

מטוס קרב סיני שיגר נורים בסמוך למטוס סיור אוסטרלי שעסק לדברי קנברה "בפעילות שגרתית" | סין אמרה כי המטוס האוסטרלי חדר למרחב האווירי של סין ועל כן שיגר המטוס את הנורים (חדשות) 

מטוס קרב משגר נורים, אילוסטרציה (צילום:שאטרסטוק)

אוסטרליה העבירה לסין מחאה רשמית בעקבות תקרית חריגה בים סין הדרומי, שבה מטוס קרב סיני שחרר נורים בסמוך במיוחד למטוס סיור של חיל האוויר האוסטרלי. במשרד ההגנה בקנברה תיארו את האירוע כמעשה מסוכן שנוגד כללי התנהלות צבאית תקינה, וציינו כי הצוות האוסטרלי היה בסכנה ממשית.

לפי ההודעה הרשמית, מטוס הסיור מדגם P-8A פוסידון עסק במשימת פיקוח שגרתית כאשר מטוס סיני התקרב אליו ושחרר פעמיים נורים מטווח קצר. שר ההגנה ריצ’רד מרלס אמר בראיון לטלוויזיה כי המרחק שבו התרחש השיגור היה "הסיבה שבגללה אנו רואים בכך פעולה לא בטוחה ולא מקצועית". אף אחד מאנשי הצוות לא נפגע והמטוס לא ניזוק.

בבייג’ינג הציגו גרסה שונה לחלוטין. דובר הצבא הסיני טען כי המטוס האוסטרלי חדר למרחב האווירי של סין סביב איי פאראסל, וכי כוחות סיניים נשלחו "לעקוב אחריו ולגרשו". לדבריו, אוסטרליה "הפרה ברגל גסה את ריבונות סין ויצרה סיכון ממשי לתקרית ימית או אווירית".

העימות הנוכחי הוא חוליה נוספת במתיחות ההולכת וגוברת בין שתי המדינות סביב פעילות צבאית באזור. רק לפני כמה חודשים האשימה קנברה מטוס קרב סיני אחר בהתנהלות מסוכנת דומה, כשנורים נורו במרחק עשרות מטרים בלבד ממטוס אוסטרלי. גם אז הדגישה אוסטרליה כי היא מצפה מכל המדינות באזור, ובראשן סין, לנהוג באחריות ולשמור על בטיחות הטיסות במרחב הבינלאומי.

