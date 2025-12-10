קפיצת מדרגה במיליארד דולר: מכ"ם העל האמריקני הוכרז כמבצעי

מכ"ם בפעולה ( צילום: התעשייה האווירית של ישראל )

חיל החלל של ארצות הברית הכריז לפני כשבוע, ב-4 בדצמבר 2025, על קבלת מכ"ם ה-LRDR שיהיה כלי מבצעי במסגרת משימותיו לאיתור, עקיבה וסיווג איומים בליסטיים.

מיקום וניהול: המכ"ם ממוקם בתחנת החלל הצבאית "קליר" באלסקה, וקבלתו נעשתה לאחר סיום תקופת ניסוי רשמית שנוהלה על ידי סוכנות ההגנה מפני טילים (MDA). קפיצת מדרגה: המכ"ם נחשב לקפיצת מדרגה טכנולוגית עבור מערך ההגנה האסטרטגית של ארה"ב נגד טילים בין-יבשתיים. קולונל ג'ארד הופמן, סגן מפקד מחלקת התפעול, ציין: "קבלת המכ"ם המבצעי מהווה אבן דרך משמעותית בשיפור יכולות ההגנה הלאומית של ארצות הברית". טכנולוגיה מתקדמת: מזהה מטרות דמה בטווח רחוק על פי דיווח של אתר החדשות SatNews, מכ"ם ה-LRDR מבוסס על טכנולוגיית רדאר מצב מוצק ומשלב אלגוריתמים מתקדמים. יכולת הבחנה: השילוב בין טכנולוגיה מוכחת לפיתוחים חדשים מאפשר יכולת גילוי מדויקת והבחנה יעילה בין ראשי קרב אמיתיים למטרות דמה, וכן תפקוד מוצלח במרחב רווי איומים. טווח ודיוק: המערכת מסוגלת לאתר, לעקוב ולנטר מספר איומים בו-זמנית בטווחים ארוכים, תוך כדי שידור נתונים מדויקים למערכת השליטה והבקרה של ההגנה הקרקעית (GFC). הרחבת המשימות: המערכת פועלת כחיישן קרקעי מרכזי למשימות התרעה ויירוט, וכן למעקב בתחום החלל.

מכ"ם אולטרה | המחשה ( צילום: התעשייה האווירית של ישראל )

בקרת נתונים של המכ"ם ( צילום: אתר צה"ל )

המבנה המבצעי והתחזוקתי

המכ"ם יופעל על ידי יחידות של משימת דלתא 4 (MD4), אשר בסיסה בקולורדו ואחראית להתרעה אסטרטגית וטקטית מפני טילים.

שיתוף פעולה: ההפעלה תתבצע על ידי טייסת האזהרה ה-13 (לתחזוקה) ויחידת האזהרה ה-7 (לתפעול שוטף), בשיתוף עם פיקוד החלל האמריקני ותמיכה למשימות ההגנה על המולדת תחת פיקוד הצפון של ארה"ב.

שדרוגים עתידיים: הארכיטקטורה הגמישה של המכ"ם מאפשרת שדרוגים עתידיים בהתאם לאיומים משתנים, תוך שמירה על זמינות תפעולית רציפה. סוכנות ההגנה מפני טילים תמשיך לנהל את התחזוקה ברמת המערכת, בעוד שהפיקוד הקרבי יישא באחריות לתפעול השוטף.