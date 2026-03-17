התפללו לרפואתו

"אנחנו בתוך נס גלוי": בנה של הסופרת שחזרה בתשובה נפצע בלבנון - כך היא הגיבה

בנה החייל של הסופרת נועה ירון דיין נפצע הלילה בלבנון | "אני צריכה את התפילות שלכם - נתן בן נועה לרפואה שלמה והחלמה מהירה", ביקשה הסופרת (ברנז'ה)

נועה ירון (צילום: מרים אלסטר\פלאש90)

בנה החייל של הסופרת נועה ירון דיין נפצע הלילה (שלישי) במהלך הלחימה ב.

"אנחנו בתוך נס גלוי", כתבה נועה ירון דיין באינסטגרם בעקבות האירוע, "אבל אני צריכה את התפילות שלכם - נתן בן נועה לרפואה שלמה והחלמה מהירה".

"הוא נפצע הלילה בלבנון כמה ניסים כמה", כתבה לסיום.

ירון (54) נולדה בגבעתיים למשפחה חילונית. בתקופת עבודתה בערוץ הילדים החלה להתקרב לדת בהדרגה, ובשל כך הוסכם בערוץ שהיא לא תעבוד בשבתות. עם חזרתה בתשובה נטשה את עולם התקשורת החילוני, ונעלמה מהעין הציבורית למספר שנים.

בשנת 2007 יצא לאור ספרה "מקימי", המבוסס על התנסותה האישית וחוויותיה כאשת קריירה שחזרה בתשובה.

רפואה שלימה
שרית
1
נועה ירון שהשם יתן לך רק נחת ושלוה בחיים עים הילדים שלך מספיק על מה שעברת בחיים היסורין הלא צפוים חוזרים בתשובה ולצערנו קורים דברים עקומים
שלמה. יניב

