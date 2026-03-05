מכבי מעניקה מענה רפואי למפוני בית שמש בירושלים

תחילה, בוצע מיפוי של חברים שנדרשו לחידוש תרופות שהושארו מאחור, והתרופות סופקו ישירות למלונות. במקביל מסייעים הצוותים בהעברת ותיאום תורים באזור ירושלים, ונתנו מענה בתחום בריאות הנפש.

למפונים הוקצה איש קשר זמין, והועבר מידע מסודר על כלל השירותים הזמינים עבורם. מכבי תמשיך ללוות את המשפחות ככל שיידרש.

ד"ר רחלי מיזן, ראש מחוז י-ם - שפלה במכבי שירותי בריאות: ״מכבי פועלת במהירות ובתיאום מלא עם כלל גורמי החירום והרשויות המקומיות על מנת להבטיח רצף טיפולי מלא לכל חברינו שפונו מביתם. מעבר למענה המיידי של תרופות ותיאום תורים, אנו מעמידים לרשות המשפחות מעטפת רחבה - רפואית, סיעודית ונפשית, מתוך הבנה שמדובר באירוע מטלטל הדורש ליווי צמוד ומתמשך. נמשיך לפעול בשטח ככל שיידרש ולהתאים את המענים לצרכים המשתנים.״