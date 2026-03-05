כיכר השבת
העניקו סיוע

מכבי מעניקה מענה רפואי למפוני בית שמש בירושלים

כ-300 מתושבי בית שמש שביתם נפגע מנפילת הטיל פונו למלונות בירושלים. מכבי שירותי בריאות הגיעה כבר באותו הבוקר למלונות והחלה בהענקת סיוע רפואי ומנהלי לחבריה (בריאות)

כב
מקודם |

תחילה, בוצע מיפוי של חברים שנדרשו לחידוש תרופות שהושארו מאחור, והתרופות סופקו ישירות למלונות. במקביל מסייעים הצוותים בהעברת ותיאום תורים באזור ירושלים, ונתנו מענה בתחום בריאות הנפש.

למפונים הוקצה איש קשר זמין, והועבר מידע מסודר על כלל השירותים הזמינים עבורם. מכבי תמשיך ללוות את המשפחות ככל שיידרש.

ד"ר רחלי מיזן, ראש מחוז י-ם - שפלה במכבי שירותי בריאות: ״מכבי פועלת במהירות ובתיאום מלא עם כלל גורמי החירום והרשויות המקומיות על מנת להבטיח רצף טיפולי מלא לכל חברינו שפונו מביתם. מעבר למענה המיידי של תרופות ותיאום תורים, אנו מעמידים לרשות המשפחות מעטפת רחבה - רפואית, סיעודית ונפשית, מתוך הבנה שמדובר באירוע מטלטל הדורש ליווי צמוד ומתמשך. נמשיך לפעול בשטח ככל שיידרש ולהתאים את המענים לצרכים המשתנים.״

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר