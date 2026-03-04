מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. לקראת אחה"צ הגשם יתפשט גם למרכז הארץ.
הלילה: מוענן חלקית, בצפון הארץ ובמרכזה עדיין צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יעשו רגילות לעונה.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 6-14
תל אביב: 10-19
באר שבע: 7-17
חיפה: 11-19
טבריה: 10-18
צפת: 8-12
אילת: 13-23
