קריאת המגילה, אמש ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. לקראת אחה"צ הגשם יתפשט גם למרכז הארץ.