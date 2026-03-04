כיכר השבת
נזקים למבנה, רכבים ועוד

כמה תביעות רכוש היו מתחילת מלחמת שאגת הארי? | כל הנתונים

פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים שנגרמו כתוצאה ממלחמת שאגת הארי, נמשכים כל הזמן והבוקר פרסמה רשות המסים את הנתונים המלאים מכל רחבי הארץ (חדשות מלחמה)

פגיעה במבנה באצבע הגליל (צילום: דוברות המשטרה)

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

על פי הנתונים שפורסמו היום (רביעי, פורים) פועלים 75 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ.

29 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 40 צוותים באזור בית שמש ובאר שבע, ועוד 6 צוותים נמצאים באזור הצפון.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 4,995 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 3,960 בגין נזק למבנה, 564 בגין נזק לתכולה וציוד ו-471 בגין נזק לרכב.

להלן חלוקת התביעות לפי מוקדים:

תל אביב: 2,670

אשקלון: 2,113

עכו: 62

טבריה: 62

ירושלים: 88

יצוין, השבוע נפתחה האפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 ש"ח. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 10 תביעות במסלול זה.

בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה.

מרשות המסים נמסר: "אזרחים שביתם או רכושם נפגעו מירי הטילים יכולים לפנות ולהודיע על הנזק למוקד רשות המסים במספר 4954* או להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

