תיעודים מלב ביירות | אלו התקיפות שביצע צה"ל במהלך היממה האחרונה

צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון ובעיקר בביירות: דובר צה"ל מפרסם כעת תיעודים מהיממה האחרונה מתקיפות מחסני אמל"ח תת-קרקעים ומפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה | צפו (חדשות מלחמה)

צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה (רביעי, פורים) בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור , במסגרת .

בתקיפות של צה"ל, הושמד מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, הותקף אתר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית טרור לביצוע פעולות טרור ואיסוף מודיעין וכן שימש את הארגון לצרכי תעמולה.

התשתיות שהותקפו נועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

דובר צה"ל מסר: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר. צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

