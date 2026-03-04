צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה (רביעי, פורים) בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, במסגרת מבצע שאגת הארי.

בתקיפות של צה"ל, הושמד מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, הותקף אתר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית טרור לביצוע פעולות טרור ואיסוף מודיעין וכן שימש את הארגון לצרכי תעמולה.

התשתיות שהותקפו נועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

דובר צה"ל מסר: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר. צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".