רשות האוכלוסין וההגירה מעדכנת הבוקר את מספר היוצאים והנכנסים לישראל מאז החל מבצע שאגת הארי.
על פי העדכון, אתמול (רביעי) נכנסו 3,982 ישראלים (סה״כ מיום שבת ה-28.02.26 בשעה 08:00 ועד יום חמישי ה-5.3.26 בשעה 08:00 נכנסו 14,257) בכלל המעברים:
- 3678 במעברים היבשתיים (בסה״כ 12,386)
- 39 במעברים הימיים (בסה״כ 193)
- 265 במעברים האוויריים (בסה״כ 1,678)
במהלך יום האתמול יצאו מהארץ 2,221 ישראלים (סה״כ מיום שבת ה-28.02.26 בשעה 08:00 ועד יום חמישי ה-5.3.26 בשעה 08:00 יצאו 7,936) בכלל המעברים:
- 2,150 במעברים היבשתיים (בסה״כ 7,080)
- 8 במעברים הימיים (בסה״כ 200)
- 63 במעברים האוויריים (בסה״כ 656)
