חוזרים הביתה

בזמן מלחמה: עדכון על רשימת היוצאים והנכנסים לישראל עד בוקר זה

בזמן שמשרד התחבורה מדווח כי ביום ראשון יחלו טיסות מנתב"ג מחוץ לישראל והבוקר נחתה הטיסה הראשונה, רשות האוכלוסין מעדכנת על מספר הנכנסים והיוצאים עד כה (חדשות תעופה)

נוסעים בטיסות החילוץ הראשונות שנחתו בנתב"ג הבוקר (צילום: טל הפקות וידאו)

רשות האוכלוסין וההגירה מעדכנת הבוקר את מספר היוצאים והנכנסים לישראל מאז החל .

על פי העדכון, אתמול (רביעי) נכנסו 3,982 ישראלים (סה״כ מיום שבת ה-28.02.26 בשעה 08:00 ועד יום חמישי ה-5.3.26 בשעה 08:00 נכנסו 14,257) בכלל המעברים:

  • 3678 במעברים היבשתיים (בסה״כ 12,386)
  • 39 במעברים הימיים (בסה״כ 193)
  • 265 במעברים האוויריים (בסה״כ 1,678)

במהלך יום האתמול יצאו מהארץ 2,221 ישראלים (סה״כ מיום שבת ה-28.02.26 בשעה 08:00 ועד יום חמישי ה-5.3.26 בשעה 08:00 יצאו 7,936) בכלל המעברים:

  • 2,150 במעברים היבשתיים (בסה״כ 7,080)
  • 8 במעברים הימיים (בסה״כ 200)
  • 63 במעברים האוויריים (בסה״כ 656)

