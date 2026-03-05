כיכר השבת
העדכון של היום בבוקר

איפה נפגעו הכי הרבה במלחמה? זה מה שניתן ללמוד מנתוני קרן הפיצויים

פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים, הבוקר מעדכנים בקרן על כמות התביעות שהייתה מתחילת מלחמת שאגת הארי ועד לבוקר זה | כל הנתונים שפורסמו (חדשות מלחמה)

זירת נפילה במרכז הארץ, השבוע (צילום: פלאש 90)

במהלך מבצע שאגת הארי, פגעו טילים איראניים או חלקים מהם בבתים של אזרחים רבים, כמדי בוקר, קרן הפיצויים מפרסמת גם הבוקר (חמישי) את הנתונים.

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

נכון לבוקר זה פועלים 81 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ. 34 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 38 צוותים באזור ובאר שבע ועוד 9 צוותים נמצאים באזור הצפון.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 6,230 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 4,853 בגין נזק למבנה, 708 בגין נזק לתכולה וציוד ו-669 בגין נזק לרכב.

להלן חלוקת התביעות לפי מוקדים:

תל אביב: 3,206

אשקלון: 2,741

ירושלים:119

עכו: 83

טבריה: 81

יצוין, כי השבוע נפתחה האפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 ש"ח .במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה.

עד כה הוגשו 708 תביעות במסלול זה.

בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה.

מקרן הפיצויים נמסר לכלי התקשורת: "אזרחים שביתם או רכושם נפגעו מירי הטילים יכולים לפנות ולהודיע על הנזק למוקד רשות המסים במספר 4954* או להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר