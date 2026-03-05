במהלך מבצע שאגת הארי, פגעו טילים איראניים או חלקים מהם בבתים של אזרחים רבים, כמדי בוקר, קרן הפיצויים מפרסמת גם הבוקר (חמישי) את הנתונים.

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

נכון לבוקר זה פועלים 81 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ. 34 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 38 צוותים באזור בית שמש ובאר שבע ועוד 9 צוותים נמצאים באזור הצפון.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 6,230 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 4,853 בגין נזק למבנה, 708 בגין נזק לתכולה וציוד ו-669 בגין נזק לרכב.

להלן חלוקת התביעות לפי מוקדים:

תל אביב: 3,206

אשקלון: 2,741

ירושלים:119

עכו: 83

טבריה: 81

יצוין, כי השבוע נפתחה האפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 ש"ח .במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה.

עד כה הוגשו 708 תביעות במסלול זה.

בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה.

מקרן הפיצויים נמסר לכלי התקשורת: "אזרחים שביתם או רכושם נפגעו מירי הטילים יכולים לפנות ולהודיע על הנזק למוקד רשות המסים במספר 4954* או להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים".