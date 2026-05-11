ללא רחמים: דחף קשיש בן 76 במדרגות וסימן לרכבים לעצור בנחת

תיעוד וידאו קשה לצפייה שפורסם בכלי התקשורת בארה"ב בשעות האחרונות והפך ויראלי,חושף את הרגעים המזעזעים שבהם מורה גמלאי בן 76 נדחף אל מותו בגרם מדרגות של תחנת רכבת תחתית במנהטן.

האירוע הקשה התרחש בתחנת הרחוב 18 בשכונת צ'לסי היוקרתית, בשעות אחר הצהריים המוקדמות. הקורבן, איש חינוך מוערך לשעבר, נראה כשהוא פוסע לתומו לעבר הכניסה לתחנה, כאשר מאחוריו מגיח לפתע אדם צעיר שדוחף אותו בשתי ידיו בעוצמה רבה.

מעוצמת הדחיפה הלא צפויה, איבד פלזון את שיווי משקלו והתגלגל במורד מדרגות הבטון הקשיחות, תוך שהוא סופג פגיעת ראש קטלנית.

על פי הדיווח ב'ניו יורק פוסט', כוחות ההצלה שהוזעקו למקום פינו את פלזון לבית החולים 'בלוויו', אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כתוצאה מהחבלה החמורה בראשו.

התיעוד הדרמטי מוסיף להראות את התנהגותו הקרה והאדישה של התוקף מיד לאחר המעשה; הוא נראה מתרחק מהזירה בהליכה רגועה, ואף מסמן למכוניות לעצור בעודו חוצה את הכביש בנחת בדרכו להיעלם בחסות החשיכה. התקיפה חסרת הפשר עוררה זעזוע עמוק בקרב תושבי ניו יורק, המתמודדים בתקופה האחרונה עם עלייה במקרי האלימות האקראיים במערך התחבורה הציבורית בעיר.

המשטרה המקומית הצליחה לשים את ידה על החשוד, בן 32, שבאופן מפתיע מזוהה כמי שהיה בעברו רקדן מצליח על במות ברודוויי. מהפרטים שנחשפו עולה כי ברק נעצר לאחר מצוד שנערך בעקבות זיהוי מפילמי האבטחה.

מביך לגלות כי שעות ספורות לאחר הרצח, החשוד אף הופיע בבית המשפט בגין מקרה תקיפה אחר שאינו קשור לאירוע זה, אולם הוא שוחרר לביתו מכיוון שבאותה נקודת זמן החוקרים טרם זיהו אותו כחשוד בדחיפה הקטלנית במדרגות הסאבווי.

כעת, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין רצח, החליט בית המשפט להחזיקו במעצר בכלא 'רייקרז איילנד' הידוע לשמצה, ללא אפשרות לשחרור בערבות עד תום ההליכים. משפחתו ותלמידיו לשעבר של הקורבן ספדו לו כאיש חסד ואהוב, בעוד הקהילה המקומית דורשת מהרשויות להגביר את האבטחה בתחנות הרכבת כדי למנוע הישנות של מקרי רצח כה שרירותיים ומזעזעים.