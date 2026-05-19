במינוס 86 מעלות: הקפה הלוהט שהופך בשנייה לגלידה 

טרנד חדש מסעיר את עולם הקפה: בתאילנד מגישים אספרסו לתוך כוס שקופאה ל־86 מעלות מתחת לאפס – והתוצאה? שינוי מצב צבירה בשידור חי שהופך קפה לגלידה (חדשות בעולם)

הקפה יוצא מהמקפיא (צילום: מסך )

עולם הקפה רגיל לחדשנות, אבל מותג הקפה התאילנדי היוקרתי סוסו קופי, בניהול חברת בובן ניהול מותגים, לוקח את החוויה לקצה כמעט מדעי. המשקה החדש שלו “קפה מלוכלך מינוס 86 מעלות צלזיוס” אינו עוד קפה קר, אלא תהליך תרמי מדויק שמייצר חוויה חושית ומסקרנת במיוחד.

במקום שימוש בקרח רגיל, הכוס עצמה עוברת הכנה מוקפדת ונשמרת במקפיאים ייעודיים במשך יותר מ-12 שעות, עד שהיא מגיעה לטמפרטורה קיצונית של מינוס 86 מעלות צלזיוס. מדובר בקור עז במיוחד , נמוך מרוב המקפיאים המדעיים המוכרים, ואף מאזורים קפואים במיוחד באנטארקטיקה.

הקפה התאילנדי | צילום: צילום: רשתות חברתיות

ברגע ההגשה נמזג לתוך הכוס אספרסו רותח, והמפגש בין החום לקור יוצר תגובה מיידית: שכבת כפור דקה נוצרת על דפנות הכוס, ובמקביל משתחררת ארומה חזקה שמגיעה מהניגוד התרמי הקיצוני. מה שמתחיל כקפה נוזלי רגיל עובר בתוך שניות שינוי מרקם עדין שמעניק לו סיומת סמיכה וקטיפתית המזכירה גלידה איכותית.

השילוב בין דיוק טכנולוגי לבין חוויית קפה יוקרתית הופך את Dirty Coffee -86°C לאחד הטרנדים המסקרנים בתאילנד כיום לא רק משקה אלא כמעט ניסוי מדעי שניתן לשתות.

