בנאומו האחרון, באירוע שבו אירח נציגי מיעוטים דתיים לארוחת איפטאר באנקרה, הדגיש נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, את החשיבות שהוא רואה באחדות העולם המוסלמי מעבר למחלוקות ההיסטוריות והעדתיות.

"כבר אמרתי זאת בעבר והיום אני חוזר על כך בהדגשה: אין לנו דת כמו סונים או שיעים. יש לנו רק דת אחת, והיא האסלאם!" הצהיר הנשיא. לדבריו, האסלאם הוא המכנה המשותף המאחד את המאמינים, וכי לפני הזרמים והמוצא השונה, כולם בראש ובראשונה בני אדם ומוסלמים. ארדואן אף מנה דמויות מפתח בהיסטוריה האסלאמית, ביניהן עלי, עומר, עות'מאן, חסן וחוסיין, כחלק מהמורשת המשותפת השייכת לכולם.

לצד המסר הדתי, שלח ארדואן מסר ביטחוני נחרץ לקהילה הבינלאומית ולמדינות השכנות. "מי שזה לא יהיה, אין לנו שום רצון לריבונות של אף מדינה", הבהיר הנשיא, אך מיד סייג:

"אם מישהו שם את מבטו על אדמותינו, פוגע בריבונותנו ומחפש הרפתקה, לא נהסס לומר לו 'יאללה'.

דברים אלו מהדהדים את השינוי במדיניות הטורקית בשנים האחרונות, שעברה מניסיונות תיווך בסכסוכים אזוריים, כמו בסוריה, לעמדה צבאית אקטיבית יותר לשמירה על אינטרסים לאומיים.

ארדואן הגדיר את טורקיה כ"מדינה לדוגמה" שבה כולם נהנים מחופש דת ומצפון ומכבוד הדדי. הוא הדגיש כי קהילות דתיות בטורקיה רשאיות לנהל ולתחזק את מוסדותיהן באופן חופשי.

באותה נשימה, הנשיא יצא נגד תופעות של שנאה בעולם: "כשם שהאסלאמופוביה היא פשע נגד האנושות, כך גם האנטישמיות היא פשע, רוע שלא ניתן לראות בו סביר או לגיטימי". הוא הוסיף כי לטורקיה אין סובלנות לארגוני טרור קיצוניים הפוגעים ללא הבחנה במסגדים, כנסיות ובתי כנסת, והדגיש את מחויבותו להגנה על מקומות פולחן.